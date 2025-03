Najvišja cena kart v zgodovini velikih Celticsov zgolj zaradi Luke Dončića

Tokrat v zeleno mesto prihaja z novimi soigralci in poln energije po uspešnem povratku po poškodbi. Lakersi so v izjemni formi, saj so slavili na zadnjih osmih zaporednih obračunih, Slovenec pa je v vse boljši strelski formi. Luka Dončić se je v svoji karieri do zdaj z Bostonom soočil šestnajstkrat, v povprečju pa je dosegal 30 točk, devet skokov in sedem podaj.