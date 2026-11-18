Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Lakersi so v zadnji četrtini začeli vztrajno topiti zaostanek, v ospredju pa je bil neustavljivi Quentin Grimes. Branilec Lakersov je odigral tekmo življenja in zadeval iz praktično vseh položajev. Ko se je zdelo, da bodo Hornetsi vendarle zadržali prednost, je sledil odločilni trenutek rednega dela.

Ob zaostanku treh točk je nekaj sekund pred koncem Luka Dončić z natančno podajo našel Grimesa, ta pa je zadel trojko za izenačenje in eksplozijo navdušenja v dvorani Crypto.com Arena. S tem je izsilil podaljšek ter povsem spremenil psihološko sliko srečanja.

Quentin Grimes vs Charlotte Hornets FOTO: Sofascore.com

V dodatnih petih minutah so pobudo prevzeli domači. Zagon, ki so ga dobili po izenačujoči trojki, je ostal na njihovi strani, Hornetsi pa niso več našli odgovora. Lakersi so podaljšek dobili s 7:3 in slavili s 118:114.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Junak večera je bil brez dvoma Quentin Grimes, ki je dosegel rekord kariere s 47 točkami. Iz igre je metal 16:24, zadel pa je kar deset trojk iz štirinajstih poskusov. S tem se je v zgodovini Lakersov pridružil le legendarnemu Kobe Bryant, ki je leta 2003 na eni tekmi dosegel najmanj deset trojk.

Odlično tekmo je odigral tudi Luka Dončić, ki je zmagi prispeval 36 točk, sedem asistenc in šest skokov. Lakersi so po dramatičnem preobratu prišli do devete zaporedne zmage in z razmerjem 13-3 ostajajo na vrhu lige.

Grimes po zgodovinskem večeru ostal (skoraj) brez besed

Grimes je bil glavni arhitekt velikega preobrata Lakersov, ki so v tretji četrtini zaostajali že za 18 točk. Posebej blesteč je bil v zadnjem delu srečanja, kjer je dosegel kar 21 točk, nekaj sekund pred koncem rednega dela pa je po podaji Luka Dončića zadel trojko za izenačenje in podaljšek.

Quentin Grimes na tekmim proti sršenom. FOTO: AP

Američan je tekmo končal s 47 točkami, šestimi skoki in tremi asistencami, ob tem pa iz igre metal izjemnih 16:24 ter za tri točke 10:14. S tem je postal šele drugi igralec v zgodovini Lakersov z najmanj desetimi trojkami na eni tekmi. Pred njim je to uspelo le legendarnemu Kobe Bryantu, ki jih je leta 2003 dosegel dvanajst.

Los Angeles Lakers vs Charlotte Hornets FOTO: Sofascore.com

Po tekmi ni skrival navdušenja, da se njegovo ime omenja ob enem največjih košarkarjev vseh časov. "To je noro. Kobe je eden mojih idolov, ob katerem sem odraščal. V veliko čast mi je nositi ta dres in že samo to, da me omenjajo ob takšnem igralcu, je skoraj neresnično."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Grimes je ob tem dodal, da je Kobe Bryant eden najboljših košarkarjev v zgodovini igre ter da mu pomeni ogromno, da lahko nosi isti dres in se znajde v podobnem stavku. Posebej zadovoljen je bil tudi z ekipnim odzivom po visokem zaostanku. Lakersi so igrali brez Austin Reavesa in Walkerja Kesslerja, zato so morali odgovornost prevzeti tudi drugi člani moštva.

Luka Dončić vs Charlotte Hornets FOTO: Sofascore.com

"Vedeli smo, da bo brez Walkerja težko. To smo morali nadomestiti kot ekipa in uspelo nam je. Vrnil smo se po visokem zaostanku." Kljub deveti zaporedni zmagi pa Grimes opozarja, da se Lakersi ne smejo uspavati.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Ne smemo postati samozadovoljni. Devet zmag zapored je lepo, vendar moramo razmišljati o vsaki tekmi posebej in nadaljevati v enakem slogu." Ob Grimesovi eksploziji je pomemben delež k zmagi prispeval tudi Luka Dončić, ki je srečanje končal s 36 točkami, sedmimi asistencami in šestimi skoki. Lakersi imajo po novi zmagi razmerje 13-3 in najboljši izkupiček v ligi. Izid, liga NBA, redni del:

Los Angeles Lakers - Charlotte Hornets 118:114 (30:34, 29:32, 22:28, 30:17; 7:3)