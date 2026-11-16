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Košarka

Namučili Crveno zvezdo, sledi pomemben obračun z Burgosom

Beograd, 16. 11. 2026 11.43 pred 11 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Urban Kroflič

Košarkarji Cedevite Olimpije so kljub porazu v dvoboju z evroligaško Crveno zvezdo v Beogradu pustili dober vtis. To je pomembno predvsem v luči prihajajočega obračuna sredi tedna v evropskem pokalu proti španskemu Burgosu v Stožicah, ki je ena od ključnih tekem zmajev v boju za drugi del omenjenega tekmovanja.

Varovanci Zvezdana Mitrovića so sredi minulega tedna z odliko opravili svoje delo na gostovanju v Rostocku in se na novo, zahtevno regionalno preizkušnjo odpravili optimistično razpoloženi.

Favorizirana Crvena zvezda je potrebovala dolgo časa, da je strla trd ljubljanski oreh (94:83), kar je dobra popotnica pred sredinim evropskim obračunom v Stožicah, ko bodo košarkarji Cedevite Olimpije gostili španski Burgos. "Čestitke Crveni zvezdi za zasluženo zmago. Spremljali smo zanimivo in gledljivo tekmo, na kateri smo nasprotniku povzročili kar nekaj težav. Videli smo, v kako kakovostni zasedbi je nastopila Crvena zvezda, zato sem zadovoljen, da smo se ji uspeli dobro upirati," je po porazu s 94:83 dejal strateg zmajev.

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"Kljub težavam pri skoku in metu za tri točke smo bili večji del tekme konkurenčni. Če želiš premagati ekipo, kot je Crvena zvezda, moraš zadevati tudi mete z razdalje, predvsem kadar si pri tem neoviran. Fantje so pokazali borbenost in željo, niso se predajali, žal pa smo v zaključku naredili nekaj naivnih napak, ki jih je nasprotnik znal izkoristiti. Crvena zvezda je na koncu zasluženo slavila," je dodal Mitrović.

Črnogorski strokovnjak od začetka sezone pogreša ameriškega branilca Brandona Murrayja, a veseli dejstvo, da so se v zadnjem času začeli prebujati nekateri "dolžniki". Obračun z Burgosom bo bržkone eden od ključnih v boju za preboj v drugi del evropskega pokala, Ljubljančani pa so z dvema zmagama in petimi porazi na trenutno šestem mestu v svoji skupini.  

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