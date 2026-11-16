Namučili Crveno zvezdo, sledi pomemben obračun z Burgosom

Varovanci Zvezdana Mitrovića so sredi minulega tedna z odliko opravili svoje delo na gostovanju v Rostocku in se na novo, zahtevno regionalno preizkušnjo odpravili optimistično razpoloženi.

Favorizirana Crvena zvezda je potrebovala dolgo časa, da je strla trd ljubljanski oreh (94:83), kar je dobra popotnica pred sredinim evropskim obračunom v Stožicah, ko bodo košarkarji Cedevite Olimpije gostili španski Burgos. "Čestitke Crveni zvezdi za zasluženo zmago. Spremljali smo zanimivo in gledljivo tekmo, na kateri smo nasprotniku povzročili kar nekaj težav. Videli smo, v kako kakovostni zasedbi je nastopila Crvena zvezda, zato sem zadovoljen, da smo se ji uspeli dobro upirati," je po porazu s 94:83 dejal strateg zmajev.