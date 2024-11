Napeta končnica pripadla Denverju, Jokić nerešljiva uganka za Dallas

Košarkarji Dallasa so v razburljivi končnici sicer imeli met za zmago, ki pa ga je zgrešil sicer izjemni in tokrat s 43 točkami najboljši posameznik dvoboja v Ball Areni Kyrie Irving. Gostje so znova zelo medlo vstopili v tekmo s prvaki Lige NBA 2023, ki so na krilih Michaela Porterja hitro povedli z 11:3.

Prvi zvezdnik Nuggetsov Nikola Jokić je prvih 11 točk od skupno 37 dosegel v drugi polovici uvodne četrtine, čeprav se mu je zelo dobro postavil po robu robustni center Dallasa Daniel Gafford. Ta se sicer ni ustrašil vnovičnega najresnejšega kandidata za naziv najkoristnejšega košarkarja lige v tekoči sezoni, a je bil ves čas osamljen v boju z odličnim Srbom, ki je v nadaljevanju obračuna še enkrat več potrdil svojo vrhunskost. Prvo četrtino je dobil Denver s 35:29.

Varovanci trenerja Jason Kidda so precej bolje odprli drugo četrtino, v kateri je svoj šov pričel že omenjeni Irving. S pomočjo Dončića, Gafforda in Najija Marshalla je že po dveh minutah in pol z delnim izidom 4:11 preobrnil minimalen zaostanek v rezultatsko prednost svojega moštva. Dallas je bistveno bolje zaigral v obrambi, za trenutek omejil Jokićevo učinkovitost in se na odmor odpravil s prednostjo treh točk (60:63).