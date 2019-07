Napovedi uresničene: Blažič se vrača v Olimpijo

Edu Muriću , Martinu Kramplju , Mirku Mulaliću in Saši Zagorcu, ki so se Cedeviti Olimpiji pridružila v tem poletju, se bo pridružil še en košarkar s slovenskim potnim listom.

Dres ljubljanskih zmajev bo po šestih letih znova oblekelJaka Blažič, ki je minulo sezono igral za Barcelono. V dresu katalonskega kluba je lani zaigral na 27 tekmah španskega državnega prvenstva in 25 evroligaških tekmah. Na evropskem prizorišču je v 13,2 minutah igre v povprečju dosegal 5,2 točki, 2,3 skoke in 0,6 podaje, v Ligi Endesa pa je beležil 5,6 točke, 2,4 skoke in 0,8 podaje v 13,3 minutah igre. Blažič je z ljubljanskim klubom podpisal dveletno pogodbo. "Občutki ob vrnitvi so dobri. Vesel sem, da se po šestih sezonah vračam v Ljubljano. Upam pa, da bodo občutki ob koncu sezone še boljši. Pogodbo je lahko podpisati, a še bolj pomembno je na igrišču pokazati pravo stvar," je po vrnitvi v Stožice za uradno spletno stran ljubljanskega kluba povedal izkušeni 29-letni slovenski reprezentant.