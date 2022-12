'Naš največji izziv je, da zadržimo vseh 40 minut v istem ritmu'

Zmaji so tekmo v svojo korist obrnili v drugi četrtini. Takrat so uspeli naravnati svoje merilne naprave, do glavnega odmora pa so zadeli kar devet metov za tri točke. Čeprav so se košarkarji Cibone izkazali za izredno borbene tekmece, to slovenskih prvakov ni zmedlo. Po nekaj minutah zadnje četrtine so povedli z dvomestno razliko, zmage pa nato niso več izpustili iz svojih rok. "Čestitke fantom za zmago. Za nami je težka tekma po vseh potovanjih, ko v zadnjem tednu praktično nismo imeli pravih treningov. Prvi polčas so naši tekmeci odigrali dobro, pametno in osredotočeno, mi pa smo bili malo mehkejši v obrambi. Kljub temu smo bili v obeh polčasih dobri in na koncu smo zasluženo zmagali. Do izraza je prišla naša kvaliteta," je za uradno klubsko spletno stran po tretji zaporedni zmagi v regionalni ligi dejal trener Jurica Golemac.