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Luka Dončić je posebej pohvalil tudi navijače v dvorani Crypto.com Arena, ki so kljub visokemu zaostanku ostali ob ekipi in jo gnali proti preobratu. "Rad bi pohvalil navijače. Ostali so z nami in verjeli v nas, kar je bilo res lepo videti. Na koncu so nam dali tisti dodatni zagon, ki smo ga potrebovali za zmago."

Ob vprašanju o odličnem vzdušju v moštvu je Dončić poudaril, da trenutni uspehi niso naključje. "Vsi smo skupaj v tem."

Los Angeles Lakers vs Charlotte Hornets FOTO: Sofascore.com

Slovenec je pohvalil tudi prispevek Jarreda Vanderbilta, ki je po njegovem mnenju opravil izjemno delo. "Danes je bil Vando fantastičen."

Luka Dončić FOTO: AP

Dončić je nato še poudaril, da je med igralci vse več povezanosti, pri čemer je v šali omenil tudi nedavni obisk Slovenije. "Izlet v Slovenijo je pomagal. Teambuilding je naredil svoje. Imamo odlično kemijo. Tudi zunaj igrišča je veliko šal in sproščenega druženja."

Kljub zmagi pa ni skrival nezadovoljstva zaradi nekaterih svojih reakcij med tekmo. "Bilo je precej frustracij. Ne smem dovoliti, da se mi to dogaja," je novinarjem še zaupal 27-letni Slovenec.

Luka Dončić vs Charlotte Hornets FOTO: Sofascore.com

Dončić po redko videni tekmi ni poskušal prisvojiti pozornosti, ampak je brez ovinkarjenja ponavljal, da je Quentin Grimes daleč najbolj zaslužen za zmago proti sršenom.

Redick na vsa usta hvalil Dončićevo obrambo

Trener JJ Redick je zbranim novinarjem po epskem preobratu proti sršenom pojasnil, da je Dončić v zadnjem obdobju naredil velik korak naprej tudi v obrambi, kar mu daje dodatno težo v vlogi vodje moštva.

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"Trenutno počne vse pravilno. Če pogledate posnetke naših tekem, je eden najboljših pri prevzemanju obrambne drže, eden naših najboljših skakalcev v obrambi, zelo aktiven je v komunikaciji in pri obrambnih rotacijah. Počne malo od vsega. Zaradi tega ga igralci še lažje poslušajo, ko v minutah odmora išče rešitve skupaj z ekipo. To je zame najboljši del njegovega razvoja."

JJ Redick FOTO: AP

Redick verjame, da prav takšen zgled na obeh straneh igrišča Dončiću omogoča, da postaja eden ključnih glasov v slačilnici Lakersov in vse izrazitejši vodja moštva. Izid, liga NBA, redni del:

Los Angeles Lakers - Charlotte Hornets 118:114 (30:34, 29:32, 22:28, 30:17; 7:3)