Naša najboljša košarkarja zadnje proste dneve preživljata skupaj

Medtem ko se slovenski ljubitelji košarke sprašujejo, ali bo zlati kapetan Goran Dragić zaigral na prihajajočem EuroBasketu, ki se bo pričelo 1. septembra, pa se omenjeni košarkar v družbi Luke Dončića in njegovega očeta Saše Dončića javlja z dopusta nekje ob vodi. Na svojem Instagram profilu je delil fotografijo, na kateri so vsi trije videti sproščeno. In tako je tudi prav, kajti že v kratkem naše košarkaše čaka naporno obdobje. Že v ponedeljek bodo začeli s pripravami na pestro košarkarsko poletje, ko jih najprej čaka drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2023, nato pa težko pričakovano tekmovanje, na katerem bo četa Aleksandra Sekulića branila naslov evropskih prvakov iz Istanbula.