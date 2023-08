Selektor Aleksander Sekulić je že pred odhodom reprezentance na zadnji sklop priprav pred svetovnim prvenstvom v Aziji določil 12 košarkarjev, ki bodo branili slovenske barve. Težko nalogo krajšanja seznama je že opravil, na SP ne bosta potovala Aljaž Kunc in Jordan Morgan. Selektor pa poudarja, da ima kljub vsemu njegova ekipa še rezerve.

Selektor Aleksander Sekulić je na zadnjem druženju s sedmo silo pred torkovim odhodom na Japonsko v dvorani Stožice najprej pojasnil odločitev o skrajšanem seznamu, s katerega sta odpadla Aljaž Kunc in Jordan Morgan. V ekipi so tako Žiga Samar, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Mike Tobey, Jaka Blažič, Gregor Hrovat, Žiga Dimec, Zoran Dragić, Bine Prepelič, Gregor Glas, Jakob Čebašek in Luka Dončić. "Imam končni seznam, na žalost odhajata Kunc in Morgan. Oba sta si nastop zaslužila in to iskreno tudi mislim. A enostavno je naša moč, glede na to, da imamo poškodbo na poziciji 4, na zunanji liniji. In tam potrebujemo več izkušenih igralcev. Pri Morganu je bila dilema velika. Niti Morgan niti Tobey nista v optimalni formi, a smo se na koncu odločili, da bo z nami Tobey," je dejal selektor. Obema je to tudi že povedal, a ju je vseeno povabil na zadnji trening, da se primerno poslovita od soigralcev.

icon-expand Jordan Morgan FOTO: Fiba

"Opcija je bila, da gresta zraven, da gremo s 14 na Japonsko. A to ni 'fer' do igralcev, zato jim raje to sporočimo prej. Oba pa sem prosil, da sta na 'standbyju'. Zaslužila bi si nastop, morali pa smo se odločiti za 12 igralcev," je še dodal Sekulić. "Ena pomembnih stvari, ki smo se je lotevali v zadnjih dneh, je bila obramba. A število doseženih košev se ne meri samo z obrambo, ampak tudi s hitrostjo. Želimo, da je naša igra hitrejša, da imamo več možnosti za napade in več košev. Seveda pa daleč od tega, da je naša obramba brezhibna. Veliko košev smo dobili po protinapadih po izgubljenih žogah," je dosedanji potek priprav ocenil Sekulić. "Moramo graditi na dobrih stvareh in ne samo poudarjati slabe stvari. Proti Američanom smo dobili 36 točk iz protinapadov, kar je odločno preveč. Vemo, kakšne sposobnosti imajo Američani, a si tega ne smemo dovoliti," dodaja selektor. Izpostavil je tudi preveč nihanj in pregloboke padce, kot svarilni primer pa končnici druge in četrte četrtine proti Španiji, ko so tekmeci dosegli 20 točk več. "Dobra stvar je zanesljivo ta, da imamo veliko večino časa povezano igro. Imamo igralce, ki igrajo skupaj in to je največja moč, da držimo skupaj, tudi ko je slabo. Ko držimo skupaj, je užitek gledati fante na igrišču," pa je največjo prednost te selekcije našel Sekulić. O tem, ali bo do SP še dovolj časa za zadnje uigravanje, je tudi optimist: "Mislim, da je še dovolj časa. Če ne bi verjel v to, bi se moral odločiti za kakšno drugo potezo. A verjamem, da bomo našli način, da bodo vsi v optimalni formi."