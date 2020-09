Nash iskreno: Preskočil sem vrsto, toda dve desetletji sem poveljeval ekipam lige NBA

"Moje želje po vodenju ekipe nisem ravno javno razglašal, toda v mojem zasebnem življenju je to vedno bilo v mojih mislih. To je vedno bila priložnost, ki bi mi ustrezala. Ko po igrišču ne moreš več tekati gor in dol, kaj še lahko storiš? Kaj lahko daš?"se je v pogovoru za AP spraševal legendarniSteve Nash, ki je v ligi NBA kot igralec – na poziciji organizatorja igre – pustil veliko zapuščino.

"Ta fant se nikoli ni skrival pred odgovornostjo in želel si je imeti žogo v rokah v zaključku tekem. Njegova kariera govori sama zase. Večkrat se je pravilno odločil kot nasprotno, tako da izkušnje, ki jih bo prinesel v ekipo, govorijo same zase," je o Nashu povedal generalni direktor Netsov Sean Marks. Ta je še pojasnil, da ga je, ko se je izpraznilo mesto glavnega trenerja Mrežic, Nash, sicer dolgoletni prijatelj, poklical in ga vprašal, če je zdaj pravi čas, da sam stopi na trenersko mesto lige NBA.

Nash bo v prihodnji sezoni imel na voljo izjemno ekipo, v kolikor bodo vsi nosilci Brooklyna zdravi. Prvi imeni sta zagotovo Kevin Durant in Kyrie Irving, proti katerima se je Nash pomeril tudi na parketu. Mnogi sicer nad imenovanjem Nasha, ki bo mesto trenerja prevzel brez preteklih izkušenj, niso bili navdušeni, češ da je Kanadčan 'preskočil vrsto'. "Res je, iskreno, preskočil sem vrsto, toda po drugi strani mislim, da je voditi NBA-ekipo (v vlogi ključnega igralca, op. p.) skoraj dve desetletji nekaj precej edinstvenega. Mogoče se res nisem priučil nekaterih tehničnih aspektov, ki jih bom zagotovo skušal razumeti in se jih naučiti v vlogi trenerja, a nikoli nisem bil daleč od tega," je pojasnil Nash, nekdanji košarkar Phoenixa, Dallasa in Los Angeles Lakers.