Naslednik Dončića prehitel legendarnega Kobeja, pred njim le še LeBron

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V Clevelandu je Tyrese Proctor s trojnim dvojčkom pomagal oslabljeni ekipi iz Ohia do zmage s 127:117 proti moštvu Dallas Mavericks. Proctor je tekmo končal s 24 točkami, 11 skoki in 10 asistencami. Zmagovalci so bili zelo oslabljeni, manjkala je celotna začetna peterka. Donovan Mitchell, James Harden in Jarrett Allen niso mogli igrati zaradi zamud pri potovanjih, ki so bile posledica zaustavitve letalskega prometa po ZDA.

Pri nekdanjem moštvu Luke Dončića je bil najboljši strelec Kyrie Irving s 34 točkami, 18 pa jih je dosegel prvi nabor iz leta 2025 in po mnenju mnogih naslednik Dončića pri teksaškem moštvu Cooper Flagg. Krilo Dallasa je po tekmi s Clevelandom trenutno skupno v karieri v ligi NBA pri 1762 točkah. S tem se je po številu doseženih točk v ligi NBA pred dopolnjenim 20. letom starosti zavihtel na drugo mesto in prehitel legendo Lakersov Kobeja Bryanta, ki jih je dosegel 1759.

Na prvem mestu LeBron

Pred najstnikom, ki je med igranjem v najmočnejši košarkarski ligi na svetu podrl že številne rekorde, ostaja le še zimzeleni LeBron James, ki je v svojo statistiko pred dopolnjenim 20. letom vpisal neverjetnih 2362 točk, trenutno torej natanko 600 točk več.

Flagg po številu doseženih točk do dopolnjenega 20. leta starosti zaostaja le še za LeBronom. FOTO: AP

Slednjega Flaggu skoraj zagotovo ne bo uspelo dohiteti, saj bo zvezdnik Dallasa že prihodnji mesec, 21. decembra, dopolnil 20 let. Dallas bo do Američanovega rojstnega dne odigral še 12 tekem, kar bi pomenilo, da bi moral 19-letnik v povprečju dosegati kar 50 točk na tekmo v želji po izenačitvi ali celo izboljšanju rekorda Jamesa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Najboljšo peterico poleg omenjenih treh dopolnjujeta še Carmelo Anthony, ki je pred dopolnjenim 20. letom dosegel 1725 točk, in Kevin Durant, ki je v statistiko vpisal 1624 točk. Slovenski superzvezdnik Dončić je do dopolnjenega 20. leta v statistiko vpisal 1194 točk in je na lestvici uvrščen na osmo mesto. Pred njim sta še Anthony Edwards (1392 točk) in Dwight Howard (1243 točk).