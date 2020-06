“Naslednji Michael Jordan”, ki ni nikoli dočakal lige NBA

19. junija 1986 je Len Bias le dva dni po tem, ko je bil s strani Boston Celticsov izbran kot drugi na naboru, tragično končal svojo pot. V sobi študentskega naselja domače Univerze Maryland, za katero je nastopal štiri sezone, je tedaj 22-letni krilni košarkar predoziral s kokainom, kar ga je stalo življenja in morebitne bleščeče kariere.

Košarkarska liga NBA se je ravno dobro pobirala po "dolgočasnih" sedemdesetih letih, v katerih so si vodilni možje lige obupno prizadevali dvigniti njeno popularnost. Vsaj eden od dvojice Larry Bird in Magic Johnson je nastopil v zadnjih sedmih finalih, v dresu čikaških bikov je svojo nesporno kvaliteto začel dokazovati Michael Jordan , ko je svet profesionalne košarke pretresla velika tragedija.

“Močnejši in večji Michael Jordan z natančnejšim metom”

12. januarja 1984 sta si v študentski ligi NCAA nasproti stali ekipi Severne Karoline in Marylanda. Prva je imel v svojih vrstah enega najboljših posameznikov lige Michaela Jordana, druga pa vzhajajočo zvezdo Lena Biasa. Veliki “Air Jordan” je ob zmagi svoje ekipe s 74:62 dosegel 21 točk, na drugi strani jih je Bias vpisal še štiri več, pa čeprav je srečanje začel na klopi.

"MJ" je kmalu zapustil NCAA in se odpravil na nabor lige NBA, s tem pa prepustil mesto le nekaj mesecev mlajšemu Biasu (oba sta bila rojena leta 1963, op. a.), ki je v prihodnjih dveh letih prevzel primat najboljšega študentskega košarkarja. V sezoni 84/85 je v povprečju dosegal slabih 7 skokov in 19 točk, v sezoni pa 85/86 pa je bil s 23 točkami še nekoliko učinkovitejši.

Po koncu slednje se je prijavil na nabor lige NBA. Ogledniki številnih ekip so ga označili za napadalno najbolj talentiranega košarkarja generacije, kar pa ni prepričalo Cleveland Cavaliersov, ki so s prvim izborom v svoje vrste pripeljali Brada Daughteryja. Bias je tako kot drugi šel v vrste Boston Celticsov, ki so le nekaj mesecev prej slavili naslov prvaka.

22-letni dragulj iz Marylanda je bil mišljen kot češnja na torti že tako zvezdniške zasedbe na čelu z Larryjem Birdom, Kevinom McHallom in Robertom Parrishem. Tedanji generalni direktor (v angleščini general manager, op. a.) ekipe Jan Vokt je Biasa po naboru označil za izvenserijskega talenta, ki se rodi enkrat na generacijo: "Primerjali smo ga z Jordanom. Močnejši je, ima sedem centimetrov več in boljši met z razdalje."

Vokt se je kasneje še spominjal, da mu je tedanji Bostonov skavt dejal, da imajo priložnost v svoje vrste pripeljati naslednjega Michaela Jordana, s čimer so se strinjali tudi lovci na talente ostalih ekip. A le dva dni kasneje je bilo vsega konec.