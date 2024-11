MVP sezone 2022/23 Joel Embiid je zaradi poškodbe levega kolena izpustil vseh pet tekem letošnje sezone, na katerih je Philadelphia zabeležila le eno zmago. Ob zadnjem porazu proti Memphisu, ko so bili grizliji boljši z izidom 124:107, je bil protagonist dogajanja v Wells Fargo Centru kljub temu, da ni odigral niti minute, prav Embiid.

Po tekmi je namreč v domači slačilnici izbruhnil spor med olimpijskim prvakom in kolumnistom Philadelphie Marcusom Hayesom. Slednji je v zadnjem zapisu omenjal Embiidovega pokojnega brata Arthurja, ki je leta 2014 umrl v prometni nesreči, ter sina, ki se je rodil leta 2020 in dobil ime prav po njegovem bratu. "Naslednjič, ko boš omenil mojega mrtvega brata in sina, boš videl, kaj ti bom storil ... In moral bom živeti s posledicami tega," mu je jezno zabrusil Embiid, dodal nekaj kletvic in nato vendarle dobil opravičilo s Hayesove strani. "To ni bilo prekleto prvič," je odvrnil Embiid in odrinil Hayesa.