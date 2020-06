Zoran Dragić z Baskonio španski prvak

Košarkarji Barcelone so v polfinalu premagali San Pablo Burgos (98:84), Baskonia pa je premagala Valencio (75:73). V finalu je bila Barcelona, ki ima v svojih vrstah tudi najkoristnejšega igralca prvenstva (MVP) Nikolo Mirotića, v vlogi rahlega favorita. Mirotić, nekdanji NBA igralec, tokrat ni blestel, v statistiko je vpisal le osem točk, pri Barceloni je bil prvi strelec Thomas Heurtel (21 točk).

Prvi polčas je dobila Barcelona, v nadaljevanju pa sta bila igra in izid zelo izenačeni. Ob začetku zadnje minute rednega dela je imela Baskonia dve točki prednosti (67:65), do konca je Pierre Oriola izid izenačil 10 sekund pred koncem, odločitev pa je padla tri sekunde pred koncem ko je odločilni koš dosegel argentinski branilec Luca Vildoza(69:67), kar je bil tudi končni izid tekme. Vildoza je bil prvi igralec novih prvakov s 17 točkami, Zoran Dragićje igral deset minut in v statistiko vpisal tri točke in dve podaji. Za Baskonio je to četrti naslov španskega prvaka v klubski zgodovini.