Navada je železna srajca: Dončić jo je v Dallasu mahnil kar proti nekdanji slačilnici

Luka Dončić je ob drugi vrnitvi v Dallas, ki je bila pospremljena z navdušenjem, proti svojemu nekdanjemu klubu dosegel 33 točk, enajst podaj in osem skokov ter igral pomembno vlogo v zaključku tekme. Lakers so v zadnjih sedmih minutah nadoknadili 15 točk zaostanka.
Ljubljančan je po šokantni menjavi iz Dallasa v Los Angeles pred skoraj letom dni proti svoji nekdanji ekipi izboljšal razmerje zmag in porazov na 4:0.
LeBron James je 11 od svojih 17 točk dosegel v zadnji četrtini, v kateri je Rui Hačimura zabeležil štiri točke, preden je v naslednji posesti zadel še eno trojko, s katero so Lakers povedli. Hačimurova trojka za vodstvo s 108:106 je začela serijo gostov 11:2, ki jo je Dončić zaključil z prodorom in polaganjem za osem točk prednosti.in dvboboj je bil odločen.
Ob poplavi zapisov na račun nove bravurozne igre 26-letnega Ljubljančana, kameram ni ostal skrit dogodek ob polčasu, ko je Dončić mahnil v napačno smer. "Očitno je deloval povsem "avtomatsko" in ni razmišljal, saj se je napotil v svojo nekdanjo garderobo, v kateri je živel v času igranja za Dallas Maverickse," je opazil ESPN.
