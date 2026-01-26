Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Navada je železna srajca: Dončić jo je v Dallasu mahnil kar proti nekdanji slačilnici

Ljubljana, 26. 01. 2026 12.27 pred 28 minutami 1 min branja 2

Avtor:
M.J.
Luka Dončić ob čustvenem (prvem) povratku v Dallas ni mogel zadrževati solz

Luka Dončić je bil ob vnovičnem snidenju s svojo nekdanjo franšizo iz Dallasa ves čas pod posebnim dobnogledom. Navijači, novinarji - posledično kamere, so mu sledili na vsakem koraku. Tako tudi ni ostalo neopaženo, da jo je Ljubljančan ob polčasu tekme v American Airlines Centru v Dallasu mahnil kar proti svoji nekdanji garderobi. Še pravočasno se je spomnil in se napotil v drugo smer. Navada je pač železna srajca ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Luka Dončić in Bobi Marjanović sta bila velika prijatelja, ko sta bila oba člana Dallas Mavericksov.
Luka Dončić in Bobi Marjanović sta bila velika prijatelja, ko sta bila oba člana Dallas Mavericksov.
FOTO: AP

Luka Dončić je ob drugi vrnitvi v Dallas, ki je bila pospremljena z navdušenjem, proti svojemu nekdanjemu klubu dosegel 33 točk, enajst podaj in osem skokov ter igral pomembno vlogo v zaključku tekme. Lakers so v zadnjih sedmih minutah nadoknadili 15 točk zaostanka. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ljubljančan je po šokantni menjavi iz Dallasa v Los Angeles pred skoraj letom dni proti svoji nekdanji ekipi izboljšal razmerje zmag in porazov na 4:0.

Preberi še 'Pozdravljen prijatelj', Shaq z Dončićem ponovno spregovoril v slovenščini

LeBron James je 11 od svojih 17 točk dosegel v zadnji četrtini, v kateri je Rui Hačimura zabeležil štiri točke, preden je v naslednji posesti zadel še eno trojko, s katero so Lakers povedli. Hačimurova trojka za vodstvo s 108:106 je začela serijo gostov 11:2, ki jo je Dončić zaključil z prodorom in polaganjem za osem točk prednosti.in dvboboj je bil odločen. 

Luka Dončić ob čustvenem (prvem) povratku v Dallas ni mogel zadrževati solz
Luka Dončić ob čustvenem (prvem) povratku v Dallas ni mogel zadrževati solz
FOTO: AP

Ob poplavi zapisov na račun nove bravurozne igre 26-letnega Ljubljančana, kameram ni ostal skrit dogodek ob polčasu, ko je Dončić mahnil v napačno smer. "Očitno je deloval povsem "avtomatsko" in ni razmišljal, saj se je napotil v svojo nekdanjo garderobo, v kateri je živel v času igranja za Dallas Maverickse," je opazil ESPN.  

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka nba dallas dončić

Peti zaporedni poraz Minnesote

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lenart Čaubi
26. 01. 2026 13.08
Dobro ,da imamo Lukiya in Niko Kovačevo mi predsednika vlade in preds.države sploh ne potrebujemo namreč ne verjamem ,da si tudi Luka želi ,da se o vsakem njegovem koraku obvešča vesoljno Slowenijo.
Odgovori
0 0
bik123
26. 01. 2026 12.50
tenks za novico res
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
Kdo povzroča več stresa: otroci ali partner?
Kdo povzroča več stresa: otroci ali partner?
Dveletni čudež biljarda: nadarjeni Jude osvaja svet
Dveletni čudež biljarda: nadarjeni Jude osvaja svet
Prihaja dojenček številka dve
Prihaja dojenček številka dve
zadovoljna
Portal
Snemala intimne prizore s 23 let mlajšim
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, tehtnice čaka globok pogovor
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, tehtnice čaka globok pogovor
La Toya, Igor Mikič in Carmen Osovnikar vstopajo na Kmetijo
La Toya, Igor Mikič in Carmen Osovnikar vstopajo na Kmetijo
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
vizita
Portal
Razmišljate o operaciji želodca?
Bolezni penisa: kdaj poiskati zdravniško pomoč?
Bolezni penisa: kdaj poiskati zdravniško pomoč?
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
cekin
Portal
Javni sektor: prvo izplačilo delovne uspešnosti po novih pravilih
Vodovodarji in električarji zmagovalci AI revolucije?
Vodovodarji in električarji zmagovalci AI revolucije?
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
moskisvet
Portal
Test s prsti, ki razkrije, ali imate pljučnega raka
Se spomnite nadležne sosede?
Se spomnite nadležne sosede?
Kam je izginil Joseph Gordon-Levitt?
Kam je izginil Joseph Gordon-Levitt?
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
dominvrt
Portal
Zakaj perilo po pranju smrdi?
Kako preprečiti, da bi se oblačila kopičila na stolu?
Kako preprečiti, da bi se oblačila kopičila na stolu?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
okusno
Portal
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469