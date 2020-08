Navdušeni Cuban: Ne primerjajte ga z drugimi, Luka je v svoji 'ligi'

Prvi mož franšize iz Teksasa ne skriva navdušenja nad "svojim" Luko Dončićem, ki mu je pred letošnjo sezono priključil še odličnega latvijskega krilnega centra Kristapsa Porzingisa, da bi v naslednjih letih skupaj uprizarjala evropski "šov" pod ameriškimi obroči.

"Ni mi všeč, ko ljudje primerjajo Luko z drugimi košarkarji iz lige NBA. Vsak košarkar, zvezdnik ali superzvezdnik je namreč zgodba zase, toda Luka Dončić je resnično nekaj posebnega. Ta fant v sebi nosi neverjetno željo po zmagi in dokazovanju. Poglejte, to je Lukova druga sezona v ZDA in že podira številne rekorde, ki so jih ne tako dolgo nazaj postavila nekatera največja imena našega športa," se je po drugi zmagi Dallasa in izenačenju serije (2:2) v 1. krogu končnice Dončiću priklonil šef Mark Cuban.

"Luka bo nedvomno še napredoval. Ima še kar nekaj prostora za napredek oziroma izboljšave v vseh segmentih košarkarske igre. Na nas pa je, da mu na tej poti pomagamo, ga podpiramo in spodbujamo, da ponavlja takšne predstave. V Dallasu smo nori nanj, vse nas je "okužil" s svojim vedrim duhom in pozitivno naravnanostjo. Že pred prvo tekmo s Clippersi smo se naposlušali napovedi, da proti favoriziranemu tekmecu nimamo kaj iskati. Toda fantje na čelu z Luko so dokazali, da imajo kakovost še za kaj več. Se že veselim pete tekme, možno je prav vse," je zaključil Cuban.