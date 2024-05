Navijači obkolili avtomobil Luke Dončića in vzklikali: MVP, MVP!

Slovenski košarkar Luka Dončić v Dallasu uživa status velezvezdnika. Kako ne bi, ko pa skupaj s soigralci pri moštvu Dallas Mavericks navdušuje tamkajšnje ljubitelje košarke. Dallas je ponoči s tesno zmago s 117:116 premagal Oklahoma City Thunder in se uvrstil v konferenčni finale lige NBA. Navdušeni navijači Dallasa so zato po tekmi obkolili avtomobil slovenskega košarkarja in vzklikali: MVP, MVP!