Košarkarji Cedevite Olimpije so postavili absoluten rekord v zgodovini lige ABA po številu asistenc na posamezni tekmi, saj so ljubljanski zmaji v statistiko vpisali kar 37 asistenc. S tem uspehom so se izbranci glavnega trenerja Zorana Martića vrnili na četrto mesto na lestvici, ki v četrtfinalu tekmovanja prinaša prednost domačega igrišča. Pred Zadrom, ki je v petek izgubil na gostovanju pri Borcu, imajo zmago prednosti.

"S psihološkega vidika je za nami težak teden. Bili smo namreč v seriji treh zaporednih porazov. Dva sorazmerno težka poraza proti Budućnosti in Partizanu sta zagotovo omajala našo samozavest, slaba tekma v Zadru je to le še poglobila. V zadnjem tednu smo se morali veliko pogovarjati in veliko delati, da smo prišli nazaj na neko spodobno raven in zmagali. Navkljub rekordu po številu asistenc ni bilo vse v redu, najpomembnejša pa je zmaga in da smo prekinili niz porazov," je po tekmi dejal kljub zmagi še vedno ne popolnoma zadovoljni trener Olimpije Zoran Martić.