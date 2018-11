Na derbiju Toronto porazil prvake, pomagalo ni niti Durantovih 51 točk

V Torontu je v dvoboju, ki bi bil lahko znanilec letošnjega velikega finala lige, 51 točk za dvakratne zaporedne prvake nasul Kevin Durant, ki je imel še 11 skokov in šest podaj. Tretjič zapored je dosegel najmanj 40 točk na tekmi, kar mu je uspelo prvič v karieri. V napadu sta mu najbolj pomagala Klay Thompson s 23 točkami in Jonas Jerebko, ki je 16 od svojih 20 točk zadel v zadnji četrtini in dodatnem delu igre.

Golden State, tretja ekipa vzhodnega dela lige, je ostala pri 15 zmagah in je doživela osmi poraz. Prvaki, ki še vedno igrajo brez poškodovanih zvezdnikov Stephena Curryja in Draymonda Greena, so obenem petič v nizu klonili na gostovanju. V napadu kanadske zasedbe so bili najbolj učinkoviti Kawhi Leonard s 37 točkami, Pascal Siakam (26) in Serge Ibaka (20). Raptors so tako zabeležili sedmo zmago v nizu in imajo na čelu prvenstva 19 zmag in štiri poraze. Po porazih z Warriors so vnovič dobili medsebojni dvoboj, prvi po marcu 2014.

Obe ekipi iz Los Angelesa sta v preostalih tekmah večera zmagali; igralci Lakers so doma premagali Indiano Pacers s 104 : 96, Clippers pa v gosteh s 133 : 121 Sacramento Kings.LeBron James je 12 od svojih 38 točk zadel v zadnjih petih minutah in Lakers, ki so pred tem izgubili 24 točk prednosti, so v končnici vendarle prišli do desete zmage na zadnjih 14 tekmah. Na drugi strani je bil najbolj učinkovit Domantas Sabonis (20 točk in 15 skokov), ki je v igro stopil z rezervne klopi. V ekipi Clippers sta se strelsko najbolj izkazala Tobias Harris (28) in Montrezl Harrell (24), v dresu Sacramenta sta bila v ospredju Srb Bogdan Bogdanović z rekordom kariere v NBA (26 točk) in Marvin Bagley III z 18 točkami ter 10 skoki.

Miami, pri katerem je poškodovan Goran Dragić, bo naslednjo tekmo odigral doma, ko bo gostil New Orleans v noči na soboto po slovenskem času, tedaj pa Luko Dončića in Maverickse čaka gostovanje na zahodni obali ZDA pri Jamesu in Los Angeles Lakers.