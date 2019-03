V Clevelandu zapele pesti

Tekmo je zaznamoval tudi pretep, ko sta si v lase v tretji četrtini skočila Serge Ibaka iz Toronta in član Clevelanda Marquese Chriss. Prvi je padel na tla, se pobral in nato od zadaj skočil na Chrissa ter ga zgrabil za vrat, potem ga je skušal še boksniti, vendar je zgrešil, Chriss pa se je v tem prerivanju, pridružili so se številni igralci in skušali ločiti pretepača, uspel osvoboditi; oba srboriteža, ki sta bila izključena, verjetno čaka kar visoka kazen. "S kotičkom očesa sem opazil, da se nekaj dogaja. Tako hitro se je vse skupaj zgodilo. Vsi so skušali teči tja, da bi videli, za kaj gre. Hitro se je tudi vse skupaj pomirilo, kar je običajno v takih primerih," je "spopad" pokomentiral Kevin Love, drugi strelec domačih. Na igrišču je bilo jasno, kdo je zmagal. Cleveland, ki je imel polovico igralcev z dvomestnim številom točk, med to šesterico pa je Collin Sexton zadel 28 točk,Kevin Love jih je dodal 16 in 18 skokov, Cedi Osman 19, Hrvat Ante Žižićpa 17. Na drugi strani je Kawhi Leonardpo eni tekmi premora 25 točk zadel z metom 11:19 iz igre.

Utah Jazz pa je pred svojimi navijači klonil v dvoboju z Oklahomo City Thunder z 89:98. Oklahoma je četrta na zahodnem delu lige, Utah pa osmi, a ima precej boljši izkupiček od devetega Sacramenta. Tekmo je zaznamoval tudi incident v drugi četrtini, ko se je gostujoči zvezdnik Russell Westbrook (23 točk, 11 skokov, 8 podaj) zapletel v vroče besedno obračunavanje s parom navijačev. Vzrok naj bi bil rasne narave. "Pojdi na kolena, tako kot včasih," naj bi mu zabrusila navijača. "Nekaj morajo narediti glede tega. Morajo biti določene posledice za takšne ljudi, ki pridejo na tekme le zato, da govorijo in počnejo, kar se jim zljubi. Mislim, da to ni pošteno do igralcev," je po tekmi povedal Westbrook.