Dragić: Končnica? Potrebujemo še nekaj odmevnih zmag

Miami je z zmago s 93:74 nad ekipo Charlotte Hornets, ki se prav tako zagrizeno bori za napredovanje v končnico, naredil pomemben korak k velikemu cilju. Zadržali so osmo mesto, tokratnim tekmecem pa pobegnili na dve zmagi. Nekdanji slovenski kapetan Goran Dragić je v dobrih 27 minutah, kolikor jih je preživel na igrišču, dosegel 19 točk, v šestih poskusih je zadel tudi štiri mete za tri točke. Temu je dodal štiri asistence in dva skoka. Bil je najboljši strelec svoje ekipe, drugi je bil Dwyane Wade z 17 koši, pri tekmecih jih jeJeremy Lamb dosegel 21. "Obramba je bila dobra, vsi smo si pomagali in to se je poznalo na igri. Tudi v napadu je žoga dobro krožila, zadeli smo ključne mete. To je bila pomembna tekma in smo ostali v igri. A moramo se dokazati tudi v Oklahomi ter na drugih gostovanjih. Smo pa bolj samozavestni in to se je pokazalo tudi danes, ko smo zadevali v zaključku. Četudi smo v prvem polčasu zgrešili nekaj metov, samo to nadoknadili z obrambo, kar običajno ni bilo pravilo," je menilDragić, ki je v igro vstopil s klopi.