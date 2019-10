Golden State ostal še brez Curryja, večer zaznamoval tudi pretep 'težkokategornikov'

V pretekli noči je odmevala poškodba nosilca igre Golden State Warriorsov Stephena Curryja. Curryju je na domači tekmi proti Phoenix Sunsom med prodorom na koš padel na tla, nanj je padel Aron Baynes in prišlo je do zloma leve roke. Ni še jasno, koliko tekem bo moral počivati, a za podprvake iz San Francisca postajajo obeti za to sezono po odhodu Kevina Duranta in poškodbi Klaya Thompsona (v finalu lige NBA), vse slabši. Še en udarec jim je zadal Phoenix, ki je na koncu zmagal s 121:110.