Za koliko časa je poškodba LeBrona Jamesa oddaljila od parketa?

Bolečine je začutil v prvi četrtini ob sredinem porazu proti mestnim tekmecem Clippersom in v nadaljevanju ni več igral. LeBron James upa, da bo stopil že na parket v sobotnem dvoboju s Portlandom."Po pravici povedano menim, da tudi moj nastop s Portlandom ni nekaj, kar bi že odpisal. Moje telo je vedno zelo obremenjeno, rabi počitek in ustrezno strokovno obravnavo, da si opomore. Če se bom dobro počutil, potem bom igral. Toda počakajmo, da bomo videli, kako se bo vse skupaj razvilo," je dejal James. V tej sezoni ima povprečje 25,7 točk, 7,5 skoka in 10,6 podaje na tekme, pri asistencah je na čelu lige NBA.

Že lani je, prav tako ob božičnem času in po poškodbi leve prepone, najhujši v karieri, manjkal na 27 tekmah svoje ekipe, zato mu je vodstvo kluba svetovalo, naj ne hiti z vrnitvijo, temveč naj popolnoma sanira poškodbo, pa četudi bo izpustil nekaj več tekem rednega dela lige NBA. ESPN je poročal, da je njegova poškodba manj resna kot lanska, a bo vseeno počival nekaj tekem. LeBron je sicer že izpustil tekmo (prvo v sezoni) ob porazu proti Denverju, zaradi lažje poškodbe prepone in mišice. Lakersi so izgubili zadnje štiri zaporedne tekme in so še vedno vodilno moštvo zahodne konference, v ligi pa je na prvem mestu Milwaukee.