Los Angeles Lakers brez težav do nove zmage

Jezerniki, ki so igrali brezAnthonyja Davisa, so zmagali na krilih LeBrona Jamesa. Ta je zbral 31 točk in osem podaj. Svoj delež je dodal tudi Dwight Howard z 21 točkami in 15 skoki. Pri Bostonu je šest igralcev doseglo vsaj 11 točk, največ, 21, pa Jayson Tatum. Pri poražencih je s 30 prednjačil Zach LaVine. Detroit je po podaljšku s 110:117 izgubil proti New Orleansu, pri tem je Jahlil Okafor dosegel 25 točk in 14 skokov, Lonzo Ball pa je ob slabem metu 7:23 zbral 17 točk, 12 skokov in devet podaj. Indiana, peta na vzhodu, je premagala Philadelphio, šesto v tej konferenci, s 101:95, po 21 točk sta za zmagovalce prispevala T.J. Warren in Malcolm Brogdon, pri gostih pa je Ben Simmons tekmo končal s 24 točkami in 14 skoki. Minnesota je doma izgubila proti Oklahoma Cityju s 104:117,Danilo Gallinarije dosegel 30 točk za zmagovalce, pri katerih se je izkazal tudi Shai Gilgeous-Alexander s trojnim dvojčkom (20 točk, 20 skokov, 10 podaj).

Portland je s 115:112 odpravil Charlotte, Damian Lillardje 30 točkam dodal devet podaj pri zmagovalcih, Orlando pa s 114:112 v gosteh Sacramento. Nikola Vučević je za ekipo s Floride dosegel 26 točk in 15 skokov, pri Sacramentu pa sta bila najbolj razpoložena Nenad Bjelica s 34 točkami in sedmimi skoki ter De'Aaron Fox z 31 točkami, desetimi podajami in osmimi skoki.

V noči na sredo bo znova aktiven Luka Dončić z Dallasom, gostoval bo pri Golden Statu.

Izidi:

Detroit Pistons - New Orleans Pelicans 110:117 (podaljšek)

Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 101:95

Boston Celtics- Chicago Bulls 113:101

Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder 104:117

Portland Trail Blazers - Charlotte Hornets 115:112

Sacramento Kings - Orlando Magic 112:114

Los Angeles Lakers - Cleveland Cavaliers 128:99