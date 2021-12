Čančar s klopi pospremil zmago Denverja, Curry vse bližje Allenu

V noči na četrtek je bilo poleg tekme Dallas Mavericks – Memphis Grizzlies odigranih še 12 obračunov v ligi NBA. Denver Vlatka Čančarja, ki zopet ni stopil na parket, je po podaljšku ugnal New Orleans. Miami Heat so v svoji dvorani premagali aktualne prvake Milwaukee Bucks, bojevniki na krilih Stephena Curryja pa so prav tako prišli do nove zmage.

icon-expand Steph Curry za Allenom zaostaja le še za devet trojk. FOTO: AP Denver Nuggets so v New Orleansu proti domačim pelikanom zahvaljujoč 11 točkam Nikole Jokića v podaljšku – skupno je srbski zvezdnik zbral 39 točk, 11 skokov in 11 podaj – slavili s 120:114, Vlatko Čančar pa po odločitvi trenerja ni vstopil v igro. Prek luže so oči trenutno uprte v mejnik, ki bi ga lahko v naslednjih dneh postavil zvezdnik Golden State Warriors Stephen Curry. Triintridesetletnik je ob zmagi bojevnikov proti Portland Trail Blazers s 104:94 dosegel šest trojk. V karieri je zadel 2964 metov za tri točke, s čimer zaostaja le za Rayem Allenom (2973). Curry, ki v povprečju dosega več kot pet trojk na tekmo, bo v naslednjih dneh zagotovo presegel mejnik nekdanjega zvezdniškega strelca in kot prvi košarkar tudi mejo 3000 trojk. Golden State je sicer vknjižil že 21. zmago po 25 tekmah. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Na preostalih obračunih je Philadelphia ugnala Charlotte s 110:106, Joel Embiid je ob tem dosegel 32 točk, Cleveland je bil prepričljivo boljši od druge ekipe vzhoda Chicaga s 115:92, Washington pa je po podaljšku ugnal Detroit s 119:116. Sedmo zaporedno zmago je slavil Houston. Proti Brooklynu so bili boljši s 114:104. Indiana je na domačem parketu premagala kratkohlačnike iz New Yorka s 122:102, Miami pa je izkoristil slab večer Giannisa Antetokounmpa (15 točk) in premagal prvake Milwaukee s 113:104. Oklahoma je s 110:109 po odločilni trojki Mika Muscale premagala Toronto, pri katerem še vedno ni v kadru Gorana Dragića. Utah je za 17. zmago v sezoni in peto v nizu visoko s 136:104 premagal Minnesoto, Donovan Mitchell je za tretjeuvrščeno moštvo zahoda dosegel 36 točk. Sacramento je v strelsko zelo navdahnjenem obračunu doma s 140:132 ugnal Orlando, tako Cole Anthony pri gostih kot De'Aaron Fox pri domačih sta dosegla 33 točk. Zadnji obračun dneva pa so proti Bostonu dobili Los Angeles Clippers s 114:111. PREBERI ŠE Dončić v Memphisu: "Trda igra je bila ključ do zmage" 9. december, liga NBA, izidi: Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers 106:110

Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls 115:92

Detroit Pistons - Washington Wizards 116:119 (podaljšek)

Indiana Pacers - New York Knicks 122:102

Miami Heat - Milwaukee Bucks 113:104

Toronto Raptors - Oklahoma City Thunder 109:110

Houston Rockets - Brooklyn Nets 114:104

Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks 96:104

(Luka Dončić, 26 točk, 8 skokov, 7 podaj, 9 izgubljenih žog v 35:55 minut za Dallas)

Minnesota Timberwolves - Utah Jazz 104:136

New Orleans Pelicans - Denver Nuggets 114:120 (podaljšek)

(Vlatko Čančar ni dobil priložnosti za igro pri Denverju)

Golden State Warriors - Portland Trail Blazers 104:94

Sacramento Kings - Orlando Magic 142:130

LA Clippers - Boston Celtics 114:111