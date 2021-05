NBA: Atalanta premagala New York, Tatum dosegel 50 točk

Atlanta je na tretji tekmi prvega kroga končnice v vzhodni konferenci premagala New York s 105:94 in zdaj vodi z 2:1 v zmagah. Košarkarji Bostona so dobili tretjo tekmo končnice s 125:119 in zmanjšali zaostanek za Brooklynom, ki vodi z 2:1 v zmagah. Za Boston je Jayson Tatum dosegel 50 točk.