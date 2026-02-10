Množičen pretep v ligi NBA, vpletena znana pretepača

Najprej opravimo s formalnostjo: Detroit je v gosteh premagal v letošnji sezoni vse boljše mlado moštvo Hornetsov z izidom 110:104. Pistonsi z 39 zmagami nadaljujejo izjemno sezono in ohranjajo vodilni položaj v vzhodni konferenci.
Poleg prvega zvezdnika moštva Cada Cunninghama je za dobre igre Pistonsov najbolj zaslužen tudi 22-letni center Jalen Duren, ki bo v tej sezoni prvič sodeloval na tekmi All-Star, v tej sezoni pa v povprečju dosega 17,7 točke in 10,4 skoka na tekmo. Po novem pa lahko v njegovo statistiko vpišemo tudi en pretep.
Do njega je prišlo po prekršku centra Hornetsov Mousse Diabateja nad njim. Že pred tem dogodkom je bilo jasno, da si košarkarja nista bila najbolj naklonjena, po prekršku pa so se jezne besede obeh hitro spremenile v fizično obračunavanje. Diabate se je proti Durenu najprej jezno pognal in naslonil svoje čelo na čelo nasprotnika. Duren ga je odrinil, kar je Diabateja še bolj razjezilo. Strasti so poskušali umiriti številni košarkarji obeh moštev in člani strokovnih štabov. Diabate se jim je uspel izmuzniti in znova steči proti Durenu, ki pa se je pozorno izmaknil njegovemu napadu.
A tu se zgodba ni končala, saj sta bila v dvorani prisotna košarkarja z "zanimivo" preteklostjo. Barve Hornetsov brani Miles Bridges, ki je bil v preteklosti suspendiran zaradi obtožb njegove nekdanje žene, ki je trdila, da jo je fizično napadel. Pri Detroitu je na klopi za rezerviste sedel Isaiah Stewart, ki ima za seboj dolgo zgodovino fizičnega obračunavanja z nasprotniki v ligi NBA. Leta 2021 je med obračunom z Lakersi poskušal napasti LeBrona Jamesa, sledila je prepoved igranja na dveh tekmah. Leta 2024 je sledila kazen treh tekem zaradi napada na takratnega igralca Phoenixa Drewa Eubanksa. Januarja lani je sledila kazen ene tekme, ker je odrinil košarkarja Indiane Thomasa Bryanta, marca istega leta pa je moral počivati dve tekmi zaradi pretepa na tekmi med Detroitom in Minnesoto.
Zato ne preseneča dejstvo, da je Bridges najprej napadel Durena, z največjim veseljem pa se je nato vključil tudi Stewart. Obračunala sta, nato pa so ju končno uspeli ločiti igralci obeh moštev in člani strokovnih štabov. Oba zagotovo čaka nova prepoved igranja, enako velja tudi za Durena in Diabateja. Po obračunu je svoje igralce branil trener Detroita J.B. Bickerstaff. "Ni mi všeč, da je postalo tako grdo. Nikoli ne želiš tega videti. Če te nekdo napade, se moraš braniti. To se je nocoj zgodilo. Duren in Stewart sta kot brata. Če dva napadeta enega, sta prestopila črto. Njegov instinkt mu je dejal, naj brani svojega malega brata. Sovražim to, kar se bo zgodilo Stewartu, ker vem, kaj bo sledilo. A mi nismo bili tisti, ki so nocoj prestopili črto in vse skupaj začeli," je dejal Bickerstaff.
Jalen Duren je mladi ameriški košarkar, ki igra na položaju centra za ekipo Detroit Pistons v ligi NBA. Kljub svoji mladosti je postal pomemben del moštva, znan po svoji igri pod košem, skokih in zmožnosti doseganja točk. Njegova statistika v tej sezoni kaže na izjemno napredovanje in potencial za prihodnost lige NBA.
NBA (National Basketball Association) velja za najmočnejšo košarkarsko ligo na svetu. Sestavljena je iz 30 moštev, ki so razdeljena v Vzhodno in Zahodno konferenco, vsaka s po tremi divizijami. Liga je znana po svojih zvezdniških igralcih, spektakularnih potezah in globalnem vplivu na športno kulturo.
Tekma All-Star v ligi NBA je vsakoletna ekshibicijska tekma, na kateri sodelujejo najboljši igralci lige, izbrani s strani navijačev, trenerjev in medijev. Tekma združuje zvezdnike obeh konferenc in predstavlja vrhunec košarkarskega praznika, ki vključuje tudi različna tekmovanja spretnosti, metanja trojk in zabijanja. Udeležba na tekmi All-Star velja za veliko čast in priznanje igralčeve uspešnosti v sezoni.
