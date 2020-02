Grizliji v Dallasu boljši od teličkov

Košarkarji Dallasa so v domači dvorani brez poškodovanega Luke Dončića gostili eno od presenečenj sezone ekipo Memphis Grizzlies. Gostje so sredi Teksasa slavili s 121:107 in s tem naredili nov velik korak na poti do končnice. Trenutno zasedajo osmo mesto zahodne konference, medtem ko so telički še naprej sedmi.

Kristaps Porzingis je bil znova najbolj razpoložen košarkar Dallasa, dosegel je 32 točk. FOTO: AP Dallas je bolje otvoril srečeanje, saj je vodil skoraj celotno prvo četrtino, ki jo je dobil s 32:31. Nato so grizliji pohodili plin, sredi druge četrtine pa je bila njihova prednost v dvorani American Airlines Center prvič dvomestna. Zmagovalca je dokončno odločila tretja, v kateri je Memphis povsem prevladoval in dosegel 41 točk, telički pa so jih zmogli le 22. V zadnjih desetih minutah se domačim ni uspelo več vrnit v igro, bilo je 107:121. Ob odsotnosti poškodovanega Luke Dončića, ki ga muči poškodba gležnja, je strelsko breme pri Dallasu na svoja pleča še enkrat več prevzelKristaps Porzingis. Latvijski samorog je ob 12 skokih dosegel 32 točk, zadel pa je tudi kar pet metov za tri. 20 točk je dodal še Jalen Brunson, pomoč ostalih pa je bila tokrat preskromna, da bi lahko Teksašani upali na kaj več od poraza. Na drugi strani je novinec Ja Morantvpisal 21 točk, z dvema manj pa je postregel prvi strelec moštva Jaren Jackson mlajši. Rezervni enoti Memphisa sta odlično poveljevala Tyus Jones z 19 in Brandon Clark, ki je prispeval 18 točk. Dallas - Memphis Zelo zanimivo je bilo v Torontu, kjer so Raptorsi prišli do še 12. zaporedne zmage. Aktualni prvaki so bili tokrat s 119:118 boljši od Indiane. Odločilno trojko je 30 sekund pred koncem dosegel Serge Ibaka, na drugi strani pa Victorju Oladipu z enako mero ni uspelo vrniti in zmaga je ostala v Torontu. V Salt Lake Cityju je izjemni trojni dvojček uspel Nikoli Jokiću, ki je ob zmagi Denverja nad Utahom z 98:95 vpisal 30 točk, 21 skokov in deset asistenc. Z 31 točkami je bil najboljši strelec gostov sicer Jamal Murray, pri Jazzih pa jih je 21 dosegel Mike Conley.