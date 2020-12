Lillard in McCollum poskrbela za že drugi poraz prvakov

Kar 21 od svojih skupno 31 točk je gostujoči zvezdnik Damian Lillarddosegel v drugem polčasu in skupaj s C. J. McCollumom izdatno pomagal svojim Portland Trail Blazersom do prestižne zmage na gostovanju pri Los Angeles Lakersih. McCollum je zbral 20 točk in 11 podaj, medtem ko je Gary Trent Jr. s kar sedmimi zadetimi meti za tri točke izenačil svoj najboljši dosežek v karieri za skupno 28 točk. Blazersi so na gostovanju pri Jezernikih slavili že drugič zapored.

Domači as LeBron Jamesje zbral 29 točk in še devet skokov ter šest podaj na četrti zaporedni domači tekmi na začetku nove sezone, Dennis Schröder pa je prispeval 24 točk. Po manjših težavah z mečno mišico se je z dvojnim dvojčkom (13 točk in 10 skokov) vrnil Anthony Davis. V odsotnosti Carmela Anthonyjaje zablestel predvsem Trent, ki je z metom 10/14 le za dve točki zaostal za strelskim rekordom kariere.

Lillard: Brez Trenta Jr. bi danes zlahka zmagala nasprotna ekipa

"Vsi smo pričakovali, da bo letos (Trent Jr., op. a.) postal boljši. Na ramenih ima več pritiska, saj vsi nekaj pričakujemo od njega. Danes se mu je odprlo. Na njegovih krilih smo v drugi in tretji četrtini ostali v igri v napadu. Brez njega bi danes zlahka zmagala nasprotna ekipa," je po tekmi priznal Lillard.

James in Schröder, čigar obračuni z Lillardom so vedno paša za oči, sta prvake sicer do konca držala v igri za zmago, toda na drugi tekmi v ravno toliko večerih je Jezernikom zmanjkalo (tudi) nekaj svežine. Tudi njihov niz 15:0 na začetku drugega polčasa in točka prednosti v zadnji četrtini, kar je bilo zadnjih 59 zaporednih tekmah, ko je losangeleški klub v zadnjih 12 minutah prešel v vodstvo, vedno dovolj za končno zmago, tokrat ni prineslo polnega izkupička. Lillard in McCollum sta izmenjaje zadevala pomembne mete in odločila dvoboj z nizom 12:6.

Jokić kot Wilt Chamberlain, Čančar brez točke

Srbski zvezdnik Nikola Jokićje z novim trojnim dvojčkom (19 točk, 18 podaj in 12 skokov), že 42. v svoji karieri, ponesel Denver Nuggetse do zmage nad vnovič precej oslabljenimi Houston Rocketsi (124:111). To je bila šele prva zmaga za koloradsko moštvo v novi sezoni, Vlatko Čančar pa svojih nekaj manj kot štirih minut na parketu ni najbolje izkoristil, saj je vknjižil le eno izgubljeno žogo. Jamal Murrayje moral po 21 točkah dobre štiri minute pred koncem tretje četrtine z igrišča po trčenju pod košem, po katerem se je prijel za glavo in po pregledih v slačilnici ni več stopil na parket, čeprav je tekmo spremljal z roba igrišča.

Z 18 podajami je Jokić postavil rekord kariere in postal prvi center po letu 1968 in legendarnemu Wiltu Chamberlainu, ki mu je uspel takšen dosežek: