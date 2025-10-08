Velikopotezni načrt NBA v Evropi: Novo tekmovanje, ki bi izpodrinilo nogomet

NBA si želi v sodelovanju z evropsko košarkarsko zvezo Fibo najprej prevzeti primat v klubski košarki na stari celini. Trenutno si ga lasti Evroliga, katere vodstvo je že dolga leta v sporu s Fibo.
Komisar lige NBA Adam Silver je septembra spregovoril o ideji novega tekmovanja, ki bi vključevalo 16 evropskih klubov. Poleg uveljavljenih velikanov – Real Madrida, Fenerbahčeja in Barcelone – naj bi bili zraven tudi klubi, ki prednjačijo v nogometni Ligi prvakov, a svoje košarkarske ekipe sploh še nimajo, kot sta Manchester City in PSG.
George Aivazoglou, predstavnik NBA za Evropo in Srednji vzhod, je to namero potrdil v pogovoru za francoski L'Equipe. "Tekmovanje bi se lahko najbolj zgodaj začelo oktobra 2027. Naša vizija je delno odprt sistem s 16 klubi, od tega bi jih 12 imelo zagotovljeno pravico nastopa, štirje pa bi se uvrstili skozi ostala tekmovanja. Glavna pot za uvrstitev bi bila skozi Fibino Ligo prvakov," je pojasnil.
Sistem po vzoru nogometne Lige prvakov
Po trenutni ideji naj bi Fibina Liga prvakov in novoustanovljeno prvenstvo NBA Europe delovala podobno kot nogometna Liga prvakov in Liga Evropa. NBA Europe bi torej predstavljala elitno tekmovanje, Liga prvakov pa bi veljala za drugorazredno.
"Želimo si ustvariti piramidni sistem, ki bo razumljiv množicam in bo nagradil najboljše. Želimo si omogočiti sanje in ustvariti pepelkine zgodbe, kot je bila Leicesterova zmaga v Premier League leta 2016," je še dodal Aivazoglou.
Silver je prepričan: To je izjemna priložnost
Kljub vsem besedam je od ideje do realizacije projekta še dolga pot. Za zdaj namreč še ni jasno, kateri klubi bi imeli pravico nastopa. Vprašanje je, če bi vsi sploh pristali na to, saj bi nastopanje verjetno pomenilo, da bi se morali odreči milijonom, ki jih trenutno jamči Evroliga.
Aivazoglou je potrdil le, da bi se novo tekmovanje skoraj zagotovo igralo po evropskih pravilih. Imelo naj bi redni del, v katerem bi se klubi med seboj srečali po dvakrat, ki bi mu sledila končnica s finalno serijo. Torej na las podobno trenutnemu sistemu lige NBA.
Silver, prvi mož lige NBA, ima s širitvijo v Evropo dolgoročne in sila ambiciozne načrte. Po njegovem mnenju je košarka najhitreje rastoči šport na svetu, a na stari celini še vedno veliko zaostaja za nogometom, kar si NBA prizadeva spremeniti. "Mislim, da je to izjemna priložnost," je Silver izrazil svoje prepričanje pred nekaj tedni.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.