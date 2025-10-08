Svetli način
Košarka

Velikopotezni načrt NBA v Evropi: Novo tekmovanje, ki bi izpodrinilo nogomet

Ljubljana, 08. 10. 2025 12.33 | Posodobljeno pred 1 uro

Liga NBA se že več mesecev spogleduje z ustanovitvijo novega tekmovanja v Evropi, uresničitev ideje pa se zdi bližje kot kadarkoli prej. Direktor NBA za Evropo in Srednji vzhod je potrdil namero, da se bo novo tekmovanje s 16 moštvi začelo že čez dve leti. Adam Silver pa velikopotezno razmišlja o tem, da bi košarka v Evropi prevzela primat najbolj priljubljenega športa.

Bomo logo lige NBA kmalu krasil tudi evropske parkete?
Bomo logo lige NBA kmalu krasil tudi evropske parkete? FOTO: AP

NBA si želi v sodelovanju z evropsko košarkarsko zvezo Fibo najprej prevzeti primat v klubski košarki na stari celini. Trenutno si ga lasti Evroliga, katere vodstvo je že dolga leta v sporu s Fibo.

Komisar lige NBA Adam Silver je septembra spregovoril o ideji novega tekmovanja, ki bi vključevalo 16 evropskih klubov. Poleg uveljavljenih velikanov – Real Madrida, Fenerbahčeja in Barcelone – naj bi bili zraven tudi klubi, ki prednjačijo v nogometni Ligi prvakov, a svoje košarkarske ekipe sploh še nimajo, kot sta Manchester City in PSG. 

George Aivazoglou, predstavnik NBA za Evropo in Srednji vzhod, je to namero potrdil v pogovoru za francoski L'Equipe. "Tekmovanje bi se lahko najbolj zgodaj začelo oktobra 2027. Naša vizija je delno odprt sistem s 16 klubi, od tega bi jih 12 imelo zagotovljeno pravico nastopa, štirje pa bi se uvrstili skozi ostala tekmovanja. Glavna pot za uvrstitev bi bila skozi Fibino Ligo prvakov," je pojasnil. 

NBA si je zamislila tekmovanje po vzoru nogometne Lige prvakov.
NBA si je zamislila tekmovanje po vzoru nogometne Lige prvakov. FOTO: AP

Sistem po vzoru nogometne Lige prvakov

Po trenutni ideji naj bi Fibina Liga prvakov in novoustanovljeno prvenstvo NBA Europe delovala podobno kot nogometna Liga prvakov in Liga Evropa. NBA Europe bi torej predstavljala elitno tekmovanje, Liga prvakov pa bi veljala za drugorazredno. 

"Želimo si ustvariti piramidni sistem, ki bo razumljiv množicam in bo nagradil najboljše. Želimo si omogočiti sanje in ustvariti pepelkine zgodbe, kot je bila Leicesterova zmaga v Premier League leta 2016," je še dodal Aivazoglou. 

Silver je prepričan: To je izjemna priložnost

Kljub vsem besedam je od ideje do realizacije projekta še dolga pot. Za zdaj namreč še ni jasno, kateri klubi bi imeli pravico nastopa. Vprašanje je, če bi vsi sploh pristali na to, saj bi nastopanje verjetno pomenilo, da bi se morali odreči milijonom, ki jih trenutno jamči Evroliga. 

Aivazoglou je potrdil le, da bi se novo tekmovanje skoraj zagotovo igralo po evropskih pravilih. Imelo naj bi redni del, v katerem bi se klubi med seboj srečali po dvakrat, ki bi mu sledila končnica s finalno serijo. Torej na las podobno trenutnemu sistemu lige NBA. 

Silver, prvi mož lige NBA, ima s širitvijo v Evropo dolgoročne in sila ambiciozne načrte. Po njegovem mnenju je košarka najhitreje rastoči šport na svetu, a na stari celini še vedno veliko zaostaja za nogometom, kar si NBA prizadeva spremeniti. "Mislim, da je to izjemna priložnost," je Silver izrazil svoje prepričanje pred nekaj tedni. 

KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kryptix
08. 10. 2025 13.39
Fuzbal bo vedno številka ena pa ga ne gledam več. Nisem navijač nobenega kluba samo rad sem gledal dober fuzbal recimo Barca 09-10. tak zanimiv kot je bil takrat še dolgo ne bo. Ko pa bo bom pa gledal z veseljem neglede kateri kluba igral dober fuzbal.
ODGOVORI
0 0
FineFine
08. 10. 2025 13.35
Američanom še kar ni jasno, kako popularen je nogomet ne samo v Evropi, ampak na Zemlji. Absolutno nič ne pride blizu.
ODGOVORI
0 0
zmerni pesimist
08. 10. 2025 13.29
Košarka kjer se meče na koš in kdo večkrat zadene
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
08. 10. 2025 13.34
Ni res. Važno je tudi kdo višje skoči in kdo lepše asistira 😂
ODGOVORI
0 0
wsharky
08. 10. 2025 13.24
+2
upam, da bo kk-lolimpija tekmovala v tej ligi, bo vsaj nekaj gledalcev v zoranovih stožicah
ODGOVORI
2 0
Rudar
08. 10. 2025 13.07
+2
Upajmo, da bo. Pustmo politiko in uživajmo v športu.
ODGOVORI
2 0
Amor Fati
08. 10. 2025 13.04
+1
To je enostavno super, ker to pomeni, da bo uefa uvedla salary cap. Mislim, da se obetajo boljši časi.
ODGOVORI
1 0
SpamEx
08. 10. 2025 12.51
+5
Med odmori pa hot dog in kokice v prazno glavo
ODGOVORI
5 0
Amor Fati
08. 10. 2025 13.06
+2
Na parketu pa zabavljači, maskote, in odsluženi globetroterji 😂
ODGOVORI
2 0
Slash
08. 10. 2025 12.50
-2
Bravo, tako se dela ! Ta neumen žogobrc je treba postaviti v drugi plan!
ODGOVORI
3 5
Luigi Taveri II.
08. 10. 2025 12.40
+4
"Novo tekmovanje, ki bi izpodrinilo nogomet" ....dobra...tudi jaz bi jemal to, kar jemlje Adam Silver .....Košarka niti v Ameriki ni najbolj priljubljen šport
ODGOVORI
6 2
Rudar
08. 10. 2025 12.46
-2
Spet blodiš.
ODGOVORI
1 3
Luigi Taveri II.
08. 10. 2025 12.50
+2
Srečno ?
ODGOVORI
2 0
