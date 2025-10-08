Velikopotezni načrt NBA v Evropi: Novo tekmovanje, ki bi izpodrinilo nogomet

NBA si želi v sodelovanju z evropsko košarkarsko zvezo Fibo najprej prevzeti primat v klubski košarki na stari celini. Trenutno si ga lasti Evroliga, katere vodstvo je že dolga leta v sporu s Fibo.

Komisar lige NBA Adam Silver je septembra spregovoril o ideji novega tekmovanja, ki bi vključevalo 16 evropskih klubov. Poleg uveljavljenih velikanov – Real Madrida, Fenerbahčeja in Barcelone – naj bi bili zraven tudi klubi, ki prednjačijo v nogometni Ligi prvakov, a svoje košarkarske ekipe sploh še nimajo, kot sta Manchester City in PSG.

George Aivazoglou, predstavnik NBA za Evropo in Srednji vzhod, je to namero potrdil v pogovoru za francoski L'Equipe. "Tekmovanje bi se lahko najbolj zgodaj začelo oktobra 2027. Naša vizija je delno odprt sistem s 16 klubi, od tega bi jih 12 imelo zagotovljeno pravico nastopa, štirje pa bi se uvrstili skozi ostala tekmovanja. Glavna pot za uvrstitev bi bila skozi Fibino Ligo prvakov," je pojasnil.