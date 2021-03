Harden: Počutim se že kot MVP

James Hardenje dejal, da se počuti kot najbolj koristen igralec lige NBA, po tem ko je Brooklyn Netse popeljal do zmage nad Detroit Pistonsi. 31-letni Harden je ob 14 skokih in osmih podajah dosegel kar 44 točk, Netsi pa so zmagali s 113:111. Zvezdnik se je moštvu pridružil januarja, od takrat pa so Netsi dobili 24 od 31 tekem, na zadnjih 20 tekmah pa so si priigrali kar 17 zmag.