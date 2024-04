NBA Jontayu Porterju izdala dosmrtno prepoved igranja košarke

Liga je potrdila, da je Porter 20. marca enemu stavcu razkril informacije o svojem zdravstvenem stanju, zatem pa je bilo vplačanih 80.000 ameriških dolarjev (približno 75.000 evrov) na to, da Porter ne bo dosegel števila točk, navedenih na stavnici. Po samo nekaj minutah igre je Porter dejal, da je poškodovan in se ni vrnil na parket.

Stavo, ta bi tistemu, ki jo je vplačal, prinesla več kot milijon evrov, so zamrznili in uvedli preiskavo. V tej so odkrili, da je Porter stavil na najmanj 13 tekem v ligi NBA, vplačila so znašala od 15.000 do 22.000 dolarjev (približno od 14 do 20 tisoč evrov) ter mu prinesla zaslužek v višini dobrih 70.000 evrov. Ni pa stavil na svoj učinek, temveč na poraz svoje ekipe.

"Nič ni pomembnejšega od zaščite integritete lige NBA, zaradi česar je Porterja doletela najvišja možna kazen," je dejal komisar lige Adam Silver.