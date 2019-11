NBA kaznovala Embiida in Townsa za pretepaški 'vložek'

Prvi zvezdnik Philadelphia 76ers Joel Embiidin košarkar Minnesota Timberwolves Karl Anthony Towns sta si po pretepu na tekmi v Philadelphii, ki jo je domača ekipa dobila s 117:95, prislužila dve tekmi suspenza, je danes odločilo vodstvo košarkarske lige NBA, oba bosta ostala tudi brez plačila za ti dve tekmi.

Do spora med košarkarjema je prišlo sredi tretje četrtini, ko je Philadelphia vodila s 75:55, vse pa se je začelo, ko je Embiid odrinil Townsa, na kar je domači center odgovoril s poskusom udarca, ki se mu je kamerunski košarkar izognil. Zatem sta se zapletla in padla na parket, nato pa so do njiju pritekli člani obeh ekip in ju ločili, preden je ravs še bolj razvnel. "Nisem ga skušal udariti, zato menim, da ne bi smel biti suspendiran,"je po dvoboju dejal Embiid, potem ko so oba s Townsom sodniki po ogledu videoposnetka izključili, razlog za kazen lige NBA pa je tudi zaradi nadaljevanja, ki je sledilo v "obračunu" na Twitterju, ko se je predvsem Embiid zelo čustveno odzval na dogodke na parketu.