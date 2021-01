Irving zaradi veseljačenja ostal brez dobrih 700 tisoč evrov

Zvezdnik ekipe Brooklyn Nets je bil brez maske na rojstnodnevni zabavi svoje sestre, o čemer so pričali videoposnetki, ki so se razširili po medmrežju. Vodstvo lige NBA, ki ima stroga pravila glede zdravstvenih protokolov, je zaradi tega sprožilo preiskavo in kot je poročal USA Today, bo Kyrie Irving moral plačati 41 tisoč evrov kazni (50 tisoč ameriških dolarjev).

Po pravilih lige NBA je igralec, ki krši protokole lige za zajezitev bolezni, kaznovan tudi z izgubo dela plače, pri Irvingu gre za vsoto v višini 676 tisoč evrov (816 tisoč ameriških dolarjev) zaradi neigranja na dveh tekmah v času petdnevne karantene. Irving je sicer zaradi osebnih razlogov izpustil pet tekem svojega moštva.