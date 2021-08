NBA klubi v šestih urah zapravili 1,5 milijarde

Liga NBA nikoli ne počiva. Osem dni po odločilni tekmi finala in zmagi Milwakeeja, se je pozornost celotne lige usmerila proti naslednji generaciji potencialnih zvezdnikov in naboru. A zvezdniki prihodnosti so bili hitro pozabljeni, saj se je že štiri dni pozneje začelo novo obdobje negotovosti v ligi. Vodilni možje vseh moštev v ligi so poskušali privabiti najboljše proste igralce.

Moštva in igralci pred uradnim začetkom trga prostih igralcev uradno ne smejo komunicirati. Ob tem pravilu je presenetljivo dejstvo, da so v pičlih šestih urah potrdili skupno kar 1,5 milijarde dolarjev (okoli 1,26 milijarde evrov) težke dogovore. Najbolj zaželeni so bili izkušeni organizatorji igre, med njimi predvsem Chris Paul in Kyle Lowry. Paul je s poraženimi finalisti Phoenix Sunsih pričakovano podaljšal pogodbo po tem, ko je zavrnil zadnje leto trenutne pogodbe, ki bi mu zagotovila ogromnih 44,2 milijona dolarjev (okoli 37 milijonov evrov).