Košarkar NBA obtožen napada na partnerko, zlomil ji je vretence

Kysre Gondrezick je nekdanja košarkarica moštev WNBA Indiana Fever in Chicago Sky, na svojih profilih na družbenih omrežjih se opisuje tudi kot manekenka, od začetka tega tedna pa naj bi tudi bila še ena v vrsti neštetih žrtev nasilja nad ženskami. Za njene poškodbe naj bi bil kriv organizator igre Houston Rocketsov Kevin Porter ml.

Gondrezickova v obtožnici trdi, da naj bi jo Porter v ponedeljek v hotelu Millennium Hilton na Manhattanu večkrat udaril z zaprto pestjo in poškodoval njen obraz. Dodala je tudi, da jo je davil, pregledi v bolnišnici pa so potrdili, da je utrpela zlomljeno vretence. Par naj bi svoje razmerje začel februarja lani, od takrat pa naj bi Porter večkrat bil nasilen do Gondrezickove.