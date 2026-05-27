Košarka

NBA legenda: Dončić si ni zaslužil mesta v najboljši peterki lige

Los Angeles, 27. 05. 2026 11.07 pred 39 minutami 2 min branja 9

Avtor:
M.J.
Paul Pierce

Paul Pierce, nekdanji zvezdnik Boston Celticsov in lige NBA, je sprožil razpravo z izjavo, da Luka Dončić ne bi smel biti uvrščen v najboljšo peterico najmočnejše košarkarske lige na svetu. Po njegovem mnenju bi moral to mesto dobiti Jaylen Brown, kljub temu da je Dončić sezono končal kot najboljši strelec lige s povprečjem 33,5 točke.

Paul Pierce je v oddaji No Fouls Given dejal, da je Brown "z najmanj dosegel največ", medtem ko je imel Luka Dončić po njegovem mnenju več podpore v Los Angeles Lakersih, kjer je igral ob LeBronu Jamesu in Austinu Reavesu

"Vem, da so to težke besede, saj je bil Luka najboljši strelec lige, a imel je tudi več pomoči. Pomislite – celo sezono je igral z LeBronom, večino sezone z Reavesom. Govorilo se je tudi o Jaylenu Brownu kot kandidatu za MVP. Če si v tem izboru, bi moral biti v prvi peterki. Jaz bi verjetno izbral Browna namesto Dončića," je dejal Pierce.

Dončić z izjemno sezono

Pierceova izjava je nemudoma naletela na odzive v Los Angelesu. Dončić se je v najboljšo peterico uvrstil po sezoni, v kateri je bil najboljši strelec lige s povprečjem 33,5 točke na tekmo, ob tem pa je dodal še 8,3 asistence in 7,7 skoka za moštvo, ki je redni del končalo na četrtem mestu zahodne konference. 

Jaylen Brown je medtem v povprečju dosegal 28,7 točke, 6,9 skoka in 5,1 asistence ter Bostonu pomagal ostati v vrhu vzhodne konference. Dončić, James in Reaves so v tej sezoni skupaj nastopili na 29 tekmah.

Pierce – legenda Celticsov

Paul Pierce je bil na naboru leta 1998 izbran kot deseti in je večji del kariere preživel pri Boston Celticsih, s katerimi je v sezoni 2007/08 osvojil naslov prvaka. 

Kasneje je igral še za Brooklyn Nets, Washington Wizards in LA Clippers, kariero pa je končal leta 2017. V ligi NBA je odigral več kot 1300 tekem in v povprečju dosegal 19,7 točke na tekmo.

košarka nba dončić pierce mvp

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Anion6anion
27. 05. 2026 12.14
Nepomembna novica
športnik66
27. 05. 2026 12.10
Luka si je letos zaslužil biti MVP. Tega tipa pa boli, ker en Evropejec dominira temnopolti NBA ligi.
belyugo
27. 05. 2026 12.02
Hoče svojih pet minut slave na Lukov račun.
Cenb77
27. 05. 2026 11.58
Amere boli ker ni njihov... da o barvi kože ne govorimo...
Masturbator
27. 05. 2026 12.03
Itak. Ni pa niti Slovenec...ce se ze gremo tega....
Hud Robin
27. 05. 2026 11.55
Spet eden, ki je izstrelil eno svojih zadnjih pasjih bombic na Dončiča. Že kar zabavno, kako nekateri sanjajo Luko. Nočne more ?
mackon08
27. 05. 2026 11.47
Ha ha ta bi Dočiču lahko brisačo podajal ne pa da kvasi neumnosti.
rok1211
27. 05. 2026 11.46
zapri kljun, čokoladnež
Omreznina2024
27. 05. 2026 11.44
Kdo pa je to ? brez veze.
