NBA legenda: Dončić si ni zaslužil mesta v najboljši peterki lige

Paul Pierce je v oddaji No Fouls Given dejal, da je Brown "z najmanj dosegel največ", medtem ko je imel Luka Dončić po njegovem mnenju več podpore v Los Angeles Lakersih, kjer je igral ob LeBronu Jamesu in Austinu Reavesu.

"Vem, da so to težke besede, saj je bil Luka najboljši strelec lige, a imel je tudi več pomoči. Pomislite – celo sezono je igral z LeBronom, večino sezone z Reavesom. Govorilo se je tudi o Jaylenu Brownu kot kandidatu za MVP. Če si v tem izboru, bi moral biti v prvi peterki. Jaz bi verjetno izbral Browna namesto Dončića," je dejal Pierce.

Dončić z izjemno sezono

Pierceova izjava je nemudoma naletela na odzive v Los Angelesu. Dončić se je v najboljšo peterico uvrstil po sezoni, v kateri je bil najboljši strelec lige s povprečjem 33,5 točke na tekmo, ob tem pa je dodal še 8,3 asistence in 7,7 skoka za moštvo, ki je redni del končalo na četrtem mestu zahodne konference.

Jaylen Brown je medtem v povprečju dosegal 28,7 točke, 6,9 skoka in 5,1 asistence ter Bostonu pomagal ostati v vrhu vzhodne konference. Dončić, James in Reaves so v tej sezoni skupaj nastopili na 29 tekmah.

Pierce – legenda Celticsov

Paul Pierce je bil na naboru leta 1998 izbran kot deseti in je večji del kariere preživel pri Boston Celticsih, s katerimi je v sezoni 2007/08 osvojil naslov prvaka.

