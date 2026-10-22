Naivni novinec je prebudil zver v Los Angelesu, Dončić blesti

ANKETA Arhiv Kako bodo Lakersi zaključili sezono 2026/27? V rednem delu sezone Prvi krog končnice Polfinale zahodne konference Finale zahodne konference Poraz v velikem finalu Luka bo prvak Moški Ženska V rednem delu sezone 62 Prvi krog končnice 115 Polfinale zahodne konference 127 Finale zahodne konference 87 Poraz v velikem finalu 20 Luka bo prvak 174 V rednem delu sezone 57 Prvi krog končnice 107 Polfinale zahodne konference 125 Finale zahodne konference 78 Poraz v velikem finalu 18 Luka bo prvak 156 V rednem delu sezone 5 Prvi krog končnice 8 Polfinale zahodne konference 2 Finale zahodne konference 9 Poraz v velikem finalu 2 Luka bo prvak 18 Skupaj Moški Ženska Kdo nas bo navdušil v novi sezoni lige NBA?

"Danes začenjamo našo pot do naslova," je navijačem Lakersov v sporočilu, ki ga je pred tekmo objavil v lokalnem časniku LA Times, napovedal Luka Dončić. Dodal je, da bo skupaj s soigralci v želji, da doseže ta cilj, dal vse od sebe. Motivacije mu torej že pred obračunom z Golden State Warriors ni manjkalo, že v prvi četrtini pa je vpisal 13 točk. Na drugi strani mu je z odličnim začetkom odgovoril prvi zvezdnik bojevnikov Stephen Curry, ki je prvo četrtino končal s 16 točkami.

Luka Dončić je že na prvi tekmi nove sezone pokazal, kaj lahko navijači Lakersov pričakujejo od njega FOTO: Profimedia

V drugi četrtini je Dončić igral še bolje. Nekaj zaslug za napredek Slovenca moramo pripisati tudi novincu v dresu gostov Yaxelu Lendeborgu, ki ga je večino časa čuval v obrambi in ob tem brez zadržkov jezikal. Po eni od njunih verbalnih izmenjav je sodnik 24-letniku dosodil tehnično napako, kar je Dončića še dodatno motiviralo. Polčas je zaključil z zadetim metom s sredine igrišča in 23 točkami na svojem računu. Medtem se je Curry po sedmih zadetih metih od devetih na začetku tekme ohladil in zgrešil naslednjih šest metov iz igre. V tem času so domači pobegnili na 20 točk prednosti.

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Pri Lakersih je odlično igrala tudi velika poletna okrepitev na položaju centra. Walker Kessler je igral odlično v obrambi, v napadu so ga njegovi soigralci redno "hranili" s podajami neposredno pod koš. Posledično je nekdanji igralec Utaha že na svoji prvi uradni tekmi v rumeno-vijoličnem dresu postal prvi jezernik z vsaj desetimi zabijanji na eni tekmi po legendarnem Shaquillu O'Nealu leta 2003. Kessler je zadel svojih prvih 12 metov iz igre. Pri kar petih je bil podajalec Dončić in hitro je bilo jasno, zakaj je Slovenec od vodilnih mož franšize zahteval prihod centra iz Utaha. Še bolj impresiven podatek je dejstvo, da je Kessler igral na svoji prvi uradni tekmi po 356 dneh odsotnosti zaradi poškodbe rame. Kmalu je prednost domačih dosegla 30 točk in jasno je bilo, da bodo jezerniki zmagali na prvi tekmi nove sezone.