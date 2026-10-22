Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Naivni novinec je prebudil zver v Los Angelesu, Dončić blesti

Los Angeles, 22. 10. 2026 05.20 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.D.
Luka Dončić

Los Angeles Lakers so novo sezono začeli v domači dvorani proti Golden State Warriors. Pred obračunom je Luka Dončić v lokalnem časopisu domačim navijačem obljubil borbo za vsako posest in bitko za naslov prvaka. Že proti bojevnikom je pokazal, da misli resno. Ob polčasu je imel na svojem računu 23 točk, 6 skokov in 4 asistence.

ANKETA Arhiv
Kdo nas bo navdušil v novi sezoni lige NBA?
Kako bodo Lakersi zaključili sezono 2026/27?
Kdo nas bo navdušil v novi sezoni lige NBA?

"Danes začenjamo našo pot do naslova," je navijačem Lakersov v sporočilu, ki ga je pred tekmo objavil v lokalnem časniku LA Times, napovedal Luka Dončić. Dodal je, da bo skupaj s soigralci v želji, da doseže ta cilj, dal vse od sebe. Motivacije mu torej že pred obračunom z Golden State Warriors ni manjkalo, že v prvi četrtini pa je vpisal 13 točk. Na drugi strani mu je z odličnim začetkom odgovoril prvi zvezdnik bojevnikov Stephen Curry, ki je prvo četrtino končal s 16 točkami.

Luka Dončić je že na prvi tekmi nove sezone pokazal, kaj lahko navijači Lakersov pričakujejo od njega
Luka Dončić je že na prvi tekmi nove sezone pokazal, kaj lahko navijači Lakersov pričakujejo od njega
FOTO: Profimedia

V drugi četrtini je Dončić igral še bolje. Nekaj zaslug za napredek Slovenca moramo pripisati tudi novincu v dresu gostov Yaxelu Lendeborgu, ki ga je večino časa čuval v obrambi in ob tem brez zadržkov jezikal. Po eni od njunih verbalnih izmenjav je sodnik 24-letniku dosodil tehnično napako, kar je Dončića še dodatno motiviralo. Polčas je zaključil z zadetim metom s sredine igrišča in 23 točkami na svojem računu. Medtem se je Curry po sedmih zadetih metih od devetih na začetku tekme ohladil in zgrešil naslednjih šest metov iz igre. V tem času so domači pobegnili na 20 točk prednosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pri Lakersih je odlično igrala tudi velika poletna okrepitev na položaju centra. Walker Kessler je igral odlično v obrambi, v napadu so ga njegovi soigralci redno "hranili" s podajami neposredno pod koš. Posledično je nekdanji igralec Utaha že na svoji prvi uradni tekmi v rumeno-vijoličnem dresu postal prvi jezernik z vsaj desetimi zabijanji na eni tekmi po legendarnem Shaquillu O'Nealu leta 2003. Kessler je zadel svojih prvih 12 metov iz igre. Pri kar petih je bil podajalec Dončić in hitro je bilo jasno, zakaj je Slovenec od vodilnih mož franšize zahteval prihod centra iz Utaha. Še bolj impresiven podatek je dejstvo, da je Kessler igral na svoji prvi uradni tekmi po 356 dneh odsotnosti zaradi poškodbe rame. Kmalu je prednost domačih dosegla 30 točk in jasno je bilo, da bodo jezerniki zmagali na prvi tekmi nove sezone.

Razlagalnik

Tehnična napaka v košarki je kazen, ki se dosodi zaradi nesportnega vedenja, ki ne vključuje neposrednega fizičnega stika z nasprotnikom. To lahko vključuje nespoštljivo komuniciranje s sodniki, neprimerno vedenje igralcev ali klopi, zavlačevanje igre ali druge kršitve pravil o obnašanju. Za tehnično napako nasprotna ekipa prejme prosti met, žoga pa se vrne v posest ekipe, ki je imela žogo v trenutku prekinitve.

Shaquille O'Neal, pogosto imenovan 'Shaq', je eden najbolj dominantnih centrov v zgodovini lige NBA. V dresu Los Angeles Lakers je med letoma 1996 in 2004 osvojil tri zaporedne naslove prvaka (2000–2002) in bil v vseh treh primerih izbran za najkoristnejšega igralca finala. Njegova fizična moč, sposobnost zabijanja in obrambna prisotnost so ga naredili za ikono franšize in enega najbolj prepoznavnih športnikov na svetu.

V kontekstu lige NBA se izraz 'franšiza' nanaša na posamezno ekipo oziroma klub, ki je član lige. Ker je NBA zaprta liga, vsaka ekipa deluje kot poslovna enota, ki ima licenco za tekmovanje. Izraz se pogosto uporablja za opis celotne organizacije, vključno z lastništvom, vodstvom, igralci in celotno infrastrukturo, ki predstavlja klub v določenem mestu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
luka dončić nba golden state warriors stephen curry los angeles lakers

Cedevita Olimpija brez moči tudi proti Le Mansu

24ur.com 'Ves dan sem razmišljal o Kobeju. Zmago posvečam njemu'
24ur.com 'Takšni moramo biti vsako tekmo. A za gostovanja se ne bojim, popraviti se moramo doma'
Moskisvet.com Luka Dončić je dobro plačan za svoje delo
24ur.com 'Luka je vlekel in vlekel, bil je pravi, toda ni bilo pomoči'
24ur.com 'Je zrel, pravi vodja. Četudi se poteguje za vse te rekorde, je razumel'
24ur.com Dončić se je vrnil, a jezerniki so zabeležili visok domač poraz
24ur.com Dončić po zgodovinski predstavi: Nihče me ne bo vprašal o moji obrambi?
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Marta Bartolj: Ko rišem, prepustim prostor radovedni deklici
Ena skodelica preveč lahko spremeni vse v nosečnosti
Ena skodelica preveč lahko spremeni vse v nosečnosti
Ko so otroci na počitnicah, starši pa v službi: kako slovenske družine rešujejo varstvo?
Ko so otroci na počitnicah, starši pa v službi: kako slovenske družine rešujejo varstvo?
Nekdanji izbranec Gigi Hadid bo postal oče: z zaročenko pričakujeta deklico
Nekdanji izbranec Gigi Hadid bo postal oče: z zaročenko pričakujeta deklico
zadovoljna
Portal
Osupnila v črni obleki, ki je bila kot ustvarjena zanjo
Dnevni horoskop: Strelci so nemirni, kozorogi bodo pokazali nežnejšo plat
Dnevni horoskop: Strelci so nemirni, kozorogi bodo pokazali nežnejšo plat
Se ponoči zbujate, potite ali težko zaspite? Morda ni kriv le stres
Se ponoči zbujate, potite ali težko zaspite? Morda ni kriv le stres
Pozabite na črno: to je barva, ki jo modne navdušenke nosijo to jesen
Pozabite na črno: to je barva, ki jo modne navdušenke nosijo to jesen
vizita
Portal
"Imam bolezen, o kateri se ljudje preveč sramujejo govoriti"
Naravna podpora imunskemu sistemu: živila, ki ščitijo pred okužbami
Naravna podpora imunskemu sistemu: živila, ki ščitijo pred okužbami
Kako skozi čuječnost do globlje povezanosti in lažjega soočanja s stisko
Kako skozi čuječnost do globlje povezanosti in lažjega soočanja s stisko
Ko tehtnica ne pove vsega: kaj v resnici pomeni kakovostno hujšanje
Ko tehtnica ne pove vsega: kaj v resnici pomeni kakovostno hujšanje
cekin
Portal
Prihaja nov udarec za družinske proračune?
Skoraj nemogoče jih je odpustiti, plače pa segajo prek 7.000 evrov
Skoraj nemogoče jih je odpustiti, plače pa segajo prek 7.000 evrov
Stanovanje, otrok, nova služba ... Ste finančno pripravljeni na naslednjo veliko življenjsko spremembo?
Stanovanje, otrok, nova služba ... Ste finančno pripravljeni na naslednjo veliko življenjsko spremembo?
Veliko upokojencev za te storitve plačuje preveč, ne da bi vedeli
Veliko upokojencev za te storitve plačuje preveč, ne da bi vedeli
moskisvet
Portal
Če moški ne plača kave, je to znak, da ga ženska ne zanima?
Najlepša nogometašica na svetu pokazala, kako uživa v Los Angelesu
Najlepša nogometašica na svetu pokazala, kako uživa v Los Angelesu
Astronomi odkrili zeleno zvezdo – in ugotovili, da ni edina
Astronomi odkrili zeleno zvezdo – in ugotovili, da ni edina
To je obutev, ki jo dež lahko hitro uniči
To je obutev, ki jo dež lahko hitro uniči
dominvrt
Portal
Trik za prave ljubitelje pečenega kostanja
Te sobne rastline jeseni potrebujejo posebno pozornost: jih imate doma?
Te sobne rastline jeseni potrebujejo posebno pozornost: jih imate doma?
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
Večina ljudi slike obesi previsoko. Ste med njimi?
Večina ljudi slike obesi previsoko. Ste med njimi?
okusno
Portal
Sodniki ob okušanju sladoleda niso skrivali navdušenja, Gregor zasluženo na balkon
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
Pozabite na zamudno pripravo bureka: ta sirova različica je gotova, kot bi mignili
Pozabite na zamudno pripravo bureka: ta sirova različica je gotova, kot bi mignili
Česa takega Luka Jezeršek v 12 sezonah MasterChefa še ni okusil
Česa takega Luka Jezeršek v 12 sezonah MasterChefa še ni okusil
voyo
Portal
Zelena milja
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022