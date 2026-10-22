Naivni novinec je prebudil zver v Los Angelesu, Dončić blesti

"Danes začenjamo našo pot do naslova," je navijačem Lakersov v sporočilu, ki ga je pred tekmo objavil v lokalnem časniku LA Times, napovedal Luka Dončić. Dodal je, da bo skupaj s soigralci v želji, da doseže ta cilj, dal vse od sebe. Motivacije mu torej že pred obračunom z Golden State Warriors ni manjkalo, že v prvi četrtini pa je vpisal 13 točk. Na drugi strani mu je z odličnim začetkom odgovoril prvi zvezdnik bojevnikov Stephen Curry, ki je prvo četrtino končal s 16 točkami.
V drugi četrtini je Dončić igral še bolje. Nekaj zaslug za napredek Slovenca moramo pripisati tudi novincu v dresu gostov Yaxelu Lendeborgu, ki ga je večino časa čuval v obrambi in ob tem brez zadržkov jezikal. Po eni od njunih verbalnih izmenjav je sodnik 24-letniku dosodil tehnično napako, kar je Dončića še dodatno motiviralo. Polčas je zaključil z zadetim metom s sredine igrišča in 23 točkami na svojem računu. Medtem se je Curry po sedmih zadetih metih od devetih na začetku tekme ohladil in zgrešil naslednjih šest metov iz igre. V tem času so domači pobegnili na 20 točk prednosti.
Pri Lakersih je odlično igrala tudi velika poletna okrepitev na položaju centra. Walker Kessler je igral odlično v obrambi, v napadu so ga njegovi soigralci redno "hranili" s podajami neposredno pod koš. Posledično je nekdanji igralec Utaha že na svoji prvi uradni tekmi v rumeno-vijoličnem dresu postal prvi jezernik z vsaj desetimi zabijanji na eni tekmi po legendarnem Shaquillu O'Nealu leta 2003. Kessler je zadel svojih prvih 12 metov iz igre. Pri kar petih je bil podajalec Dončić in hitro je bilo jasno, zakaj je Slovenec od vodilnih mož franšize zahteval prihod centra iz Utaha. Še bolj impresiven podatek je dejstvo, da je Kessler igral na svoji prvi uradni tekmi po 356 dneh odsotnosti zaradi poškodbe rame. Kmalu je prednost domačih dosegla 30 točk in jasno je bilo, da bodo jezerniki zmagali na prvi tekmi nove sezone.
Tehnična napaka v košarki je kazen, ki se dosodi zaradi nesportnega vedenja, ki ne vključuje neposrednega fizičnega stika z nasprotnikom. To lahko vključuje nespoštljivo komuniciranje s sodniki, neprimerno vedenje igralcev ali klopi, zavlačevanje igre ali druge kršitve pravil o obnašanju. Za tehnično napako nasprotna ekipa prejme prosti met, žoga pa se vrne v posest ekipe, ki je imela žogo v trenutku prekinitve.
Shaquille O'Neal, pogosto imenovan 'Shaq', je eden najbolj dominantnih centrov v zgodovini lige NBA. V dresu Los Angeles Lakers je med letoma 1996 in 2004 osvojil tri zaporedne naslove prvaka (2000–2002) in bil v vseh treh primerih izbran za najkoristnejšega igralca finala. Njegova fizična moč, sposobnost zabijanja in obrambna prisotnost so ga naredili za ikono franšize in enega najbolj prepoznavnih športnikov na svetu.
V kontekstu lige NBA se izraz 'franšiza' nanaša na posamezno ekipo oziroma klub, ki je član lige. Ker je NBA zaprta liga, vsaka ekipa deluje kot poslovna enota, ki ima licenco za tekmovanje. Izraz se pogosto uporablja za opis celotne organizacije, vključno z lastništvom, vodstvom, igralci in celotno infrastrukturo, ki predstavlja klub v določenem mestu.
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