Šok, solze, jeza in leto, ki ga družina Dončić nikoli ne bo pozabila

Ljubljana, 22. 12. 2025 06.00

Avtor:
Milan Doknić
Luka Dončić ob čustvenem povratku v Dallas ni mogel zadrževati solz

Luka Dončić je zelo zvest človek. Mati svojih otrok je spoznal pri 12 letih, Real Madrid še vedno nosi v srcu in ne želi izključiti možnosti, da se bo nekoč vrnil v Madrid, slovenski reprezentanci pa kljub zvezdniškemu statusu še nikoli ni rekel ne. Ravno zato je (naivno) domneval, da bo dres Dallas Mavericksov edini, ki ga bo nosil v ligi NBA. A šokantna novica, ki jo je prejel 2. februarja letos, je njegovo življenje postavila na glavo in ga za vedno spremenila. Konec leta se neizogibno bliža, kar pomeni, da je to odlična priložnost, da se ozremo nazaj in povzamemo leto, ki ga družina Dončić nikoli ne bo pozabila.

Luka v Dallasu

Nekdanji večinski lastnik Dallas Mavericksov Mark Cuban je nekoč dejal, da bi se raje ločil od žene, kot da bi zamenjal Luko Dončića za drugega igralca. O naravi njegovega odnosa z gospo Cuban lahko le ugibamo, Luko Dončića pa je z razlogom koval med zvezde. V prvih šestih sezonah v ligi NBA je bil kar petkrat izbran med pet najboljših igralcev v rednem delu sezone. Po povprečju doseženih točk na tekmo v karieri za zdaj zaostaja zgolj za Michaelom Jordanom in Wiltom Chamberlainom.

Po odhodu legendarnega Dirka Nowitzkija je Dallas takoj dobil njegovo zamenjavo. Slovenec je Mavse v svojem času popeljal do konferenčnega finala leta 2022 in velikega finala v sezoni pred šokantno zamenjavo. V dresu Mavericksov je na 422 tekmah v povprečju dosegal 28,6 točke, 8,7 skoka in 8,3 asistence na tekmo. Minulo sezono je začel v slabi formi po njegovih visokih standardih, nato se je na božični dan poškodoval. Takrat nihče ni mogel sumiti, da je bila to njegova zadnja tekma v dresu Mavericksov. No, nihče razen Nica Harrisona ...

Skrivna pogajanja

Ko je Nico Harrison poleti leta 2021 prvič vstopil v pisarne Dallas Mavericksov, je bil Cuban še vedno večinski lastnik. Isto leto sta Cuban in Harrison skupaj s trenerjem Jasonom Kiddom priletela v Slovenijo, kjer je prvi zvezdnik moštva podpisal novo pogodbo, vredno kar 35 milijonov evrov na sezono. Dončić je postal prvi novinec v zgodovini lige NBA, ki je sploh lahko podpisal najvišjo pogodbo, ki je bila skupno vredna kar 176 milijonov evrov.

V Teksasu je bilo na videz vse rožnato, a v ozadju ni bilo vse popolno. Cuban je začel pogajanja z družino Adelson, ki je leta 2023 tudi uradno prevzela večinski lastniški delež v klubu. Čeprav je Cuban ob prodaji javno naznanil, da bo še naprej vodil moštvo, se novi lastniki z njegovim načrtom niso strinjali in na mesto predstavnika lastnikov so postavili Patricka Dumonta.

Športni direktor Dallas Mavericks Nico Harrison in novi zvezdnik Cooper Flagg
Športni direktor Dallas Mavericks Nico Harrison in novi zvezdnik Cooper Flagg
FOTO: AP

Te spremembe se je zelo veselil Harrison, ki je začel šepetati v Dumontovo uho. Za njegovo nezadovoljstvo je bil kriv Luka Dončić. Harrison, ki je v preteklosti pri podjetju Nike tesno sodeloval z legendarnim "trdim delavcem" Kobejem Bryantom, je bil iz dneva v dan vse bolj prepričan, da Slovenec svojih delovnih navad nikoli ne bo spremenil. Najprej je nove lastnike prepričal, da mu dovolijo neusmiljeno odpustiti vodjo oddelka za fizično pripravljenost igralcev Caseyja Smitha, ki je z Dončićem tesno sodeloval. Leto pozneje, le nekaj dni po koncu finala lige NBA, je Harrison odpustil tudi direktorja za fizično pripravo Jeremyja Holsoppla in manualnega terapevta Caseyja Spanglerja. Krog ljudi, ki jim je Dončić zaupal, je bil iz dneva v dan vse manjši – z razlogom.

Preberi še Harrison jih je neusmiljeno odpustil, zdaj proglašeni za najboljše v ligi NBA

Nico Harrison je namreč kmalu po Dončićevi decembrski poškodbi novim lastnikom predstavil noro idejo. Želel je zamenjati enega najbolj prepoznavnih zvezdnikov v ligi pri zgolj 25 letih. Lastnike je nekako prepričal, da je to dobra ideja, še bolj neverjetno pa je to, da je Dončića želel zamenjati za ...

Živjo Rob, imam idejo ...

Nico Harrison je po šokantni zamenjavi, ki je Dončića nagnala iz Teksasa, dejal, da se ni zavedal, kako zelo so bili navijači Mavsov navezani na Slovenca. A ta trditev je skregana z logiko, saj je priznal tudi, da pogajanj za prestop Dončića ni želel opraviti javno, saj ni želel biti izpostavljen javnim pritiskom. V začetku januarja se je ob kavi s prijateljem in športnim direktorjem Los Angeles Lakersov Robom Pelinkom pogovarjal o dogajanjih v ligi, ko je nekdanjemu agentu Kobeja Bryanta predstavil idejo, ki naj bi Pelinko popolnoma presenetila. Harrison se je želel rešiti Dončića, Pelinka pa ni mogel verjeti svoji sreči. Brezciljni Lakersi so bili pod njegovim vodstvom iz leta v leto vse slabši, Pelinki pa je počasi zmanjkovalo izgovorov za nenehne neuspehe v mestu, ki vsako leto zahteva naslove.

Preberi še Navijač se ni zavedal, da je objavil zgodovinsko sliko začetka pogajanj za Dončića

Ne le to, med "pogajanji" je Pelinka ugotovil, da bo cena za Dončića smešno nizka. Harrison se je namreč zaljubil v idejo Anthonyja Davisa v modrem dresu Dallasa. Pelinka se je na začetku verjetno bal, da bo poleg Davisa moral ponuditi vsaj Austina Reavesa ali LeBrona Jamesa, ampak Harrison je menil, da bo zadostoval relativno obetavni branilec Max Christie skupaj z izborom na naboru leta 2029. Ko sta si Pelinka in Harrison končno segla v roke in je takratna lastnica Lakersov Jeanie Buss nekako uspela zadržati resen izraz na obrazu, je prišel čas, da za eno najbolj šokantnih zamenjav v zgodovini ameriškega športa izve javnost.

Šok, jeza, solze ...

Novico je svetu predstavil ESPN-ov novinar Shams Charania. Njegova objava na družbenih omrežjih je hitro obkrožila in se mu vrnila v obliki dvomov nejeverne javnosti. Ideja, da bi se Dallas prostovoljno rešil Luke Dončića, je bila tako neverjetna, da je moral Charania minute po prvi objavi zapisati: "Da, novica je resnična." Ameriški novinar je pozneje priznal, da sprva tudi sam ni verjel, da je novica resnična, ko je pisal objavo, ki je šokirala svet, pa so se mu tresle roke.

Šokirana je bila tudi družina Dončić. Najprej seveda Luka, ki je v mesecih po odhodu iz Dallasa priznal, da je svoj mobilni telefon vrgel v steno, ko je izvedel za zamenjavo. O motivih Harrisona, lastnikov Mavericksov in lige NBA se lahko špekulira do onemoglosti, jasno pa je, da nihče razen peščice vpletenih o pogajanjih ni vedel ničesar do zadnjih trenutkov. Cuban naj bi med časom, ko je izvedel za dogovor in njegovo oznanitvijo v javnosti, na vsak način poskušal preprečiti odhod Dončića, a zaman.

Preberi še O Dončiću bo izdal knjigo: Takšnemu igralcu se nikakor ne bi mogel odpovedati

V Dallasu so bili navijači Mavericksov iz minute v minuto vse bolj jezni. Njihov gnev se je iz družbenih omrežij hitro preselil na teksaške ulice in predvsem pred dvorano American Airlines, kjer Mavsi igrajo domače tekme. Praktično takoj po novici so zahtevali odstop Nica Harrisona, ki se sprva ni osebno odzval na šokantno zamenjavo. 

Tovornjak z napisom "Odpustite Nica, prodajte ekipo"
Tovornjak z napisom "Odpustite Nica, prodajte ekipo"
FOTO: AP

Po vse bolj neznosnih protestih navijačev ga je Dumont vendarle prisilil v prisotnost na novinarski konferenci, kjer je poskušal pojasniti razloge za odhod ljubljenca navijačev, a njegov nesamozavesten nastop je zgolj še poglobil krizo. Ni pomagalo tudi dejstvo, da je med pogovorom z novinarji večkrat podvomil v Dončićevo delovno vnemo in sposobnost vodenja moštva do naslova lige NBA.

Preberi še Harrisonovi resnični razlogi: 'Želel je dokazati, da je on glavni, nihče ne sme dvomiti vanj'

Kljub sprva javni podpori lastnikov kluba je bilo vsem jasno, da je bilo le vprašanje časa, kdaj se bo Harrison poslovil od mesta športnega direktorja Dallas Mavericksov in verjetno tudi katerega koli drugega položaja v pisarnah moštev lige NBA. Naposled je pritisk javnosti terjal svoj davek in Harrison je zdaj brezposeln. Med zamenjavo in odločitvijo, ki so jo lastniki Mavericksov sprejeli v tej sezoni, pa se je zgodilo marsikaj.

Boleči porazi, velike zmage, novi up in velika preobrazba

Ker sta bila tako Dončić kot Davis v času zamenjave poškodovana, so navijači Lakersov in Mavericksov morali počakati na prva nastopa obeh v barvah novih moštev. Davis je na debiju v teksaškem derbiju s Houstonom sprva blestel, tekmo končal s 26 točkami, 16 skoki in 7 asistencami, na koncu pa domov odšel z novo poškodbo, ki je Dallasovo sezono popolnoma uničila. Kyrie Irving je svoje moštvo z izjemnimi predstavami sprva vodil v pravo smer, njegova poškodba tedne po zamenjavi pa je zapečatila usodo Mavericksov v minuli sezoni in moštvu iz Dallasa zagotovila 11. najboljše možnosti za prvi izbor na naslednjem naboru.

Preberi še Nagrada za poslušnost Dallasa? 'Nico je ves čas vedel, da se bo to zgodilo'

Sledil je neverjeten in mnogi bi lahko rekli nemogoč preobrat. Loterijske žogice so Mavericksom namenile prvi izbor na naboru leta 2025 in z njim fenomenalnega 18-letnika Cooperja Flagga. Harrison je po loteriji v izjavi, ki je izdala njegovo odtujenost od resničnosti, poskušal trditi, da je bil prihod Flagga vseskozi del njegovega "velikega načrta". Zdaj je Irving še vedno poškodovan, Davis je v novo sezono vstopil v slabi fizični pripravljenosti, kar je v pripravljalnem obdobju tudi sam priznal, izjemno obetavne predstave neizkušenega Flagga pa so v drugi sezoni Harrisonovega "triletnega načrta" za zdaj zadostovale za zgolj enajsto mesto v zahodni konferenci in Harrisonovo brezposelnost.

Športni direktor Dallas Mavericks Nico Harrison in novi zvezdnik Cooper Flagg
Športni direktor Dallas Mavericks Nico Harrison in novi zvezdnik Cooper Flagg
FOTO: AP

Medtem v Los Angelesu uživajo v predstavah novega zvezdnika. Dončić je na prvi tekmi, ki jo je v American Airlines odigral v dresu gostov, vpisal 45 točk, 8 skokov in 6 asistenc. Lakersi so minulo sezono zaključili na tretjem mestu na zahodu in v prvem krogu končnice. Luka Dončić je v poletje vstopil izjemno motiviran, nato občutno shujšal in na evropskem prvenstvu z izjemnimi predstavami napovedal odlično sezono. 

Preberi še Luka, fantje, oprostite, zaslužite si več

Za zdaj ni razočaral, saj v tej sezoni v povprečju dosega 34 točk, 8,6 skoka in 8,8 asistence. Že pred prihodom v Lakerse je bil eden od največjih zvezdnikov v ligi, zdaj je le še bolj znan, njegove pogodbe s sponzorji pa bodo iz leta v leto vse višje. Jezerniki so ga že pred začetkom evropskega prvenstva prepričali, da podpiše novo pogodbo, Pelinka in novi lastniki pa mu v prihodnjih sezonah obljubljajo naskok na tako želen naslov prvaka in naziv najkoristnejšega košarkarja v ligi.

nba los angeles lakers dallas mavericks luka dončić nico harrison

Zmaji odlično začeli, slabše nadaljevali in dobro končali obračun v Beogradu

