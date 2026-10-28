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Dončić je v prvem polčasu 'gorel', Lakersi nadaljujejo z odlično formo

Los Angeles, 28. 10. 2026 05.02 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.D.
Trener LA Lakersov JJ Redick in Luka Dončić

Los Angeles Lakers z Luko Dončićem na čelu lovijo četrto zaporedno zmago na začetku sezone. Slovenec je po 52 točkah na zadnji tekmi v gosteh pri Utahu tudi domačo tekmo začel v odlični strelski formi, saj je v prvi četrtini vpisal kar 16 točk.

Po odhodu legendarnega LeBrona Jamesa je bilo jasno, da bosta jezernike v napadu vodila Luka Dončić in Austin Reaves. Na začetku nove sezone sta oba upravičila zaupanje vodilnih mož franšize iz mesta angelov in odlično formo sta nadaljevala tudi na obračunu s Portlandom, ki je v obračun prav tako vstopil brez poraza na prvih dveh tekmah nove sezone.

Trener LA Lakersov JJ Redick in Luka Dončić
Trener LA Lakersov JJ Redick in Luka Dončić
FOTO: Profimedia

Dončić je že v prvi četrtini vpisal 16 točk in jasno je bilo, da obramba gostujočega moštva nima odgovora zanj. Slovenec je imel ob polčasu na svojem računu že 24 točk. Zvesto mu je sledil izjemno učinkoviti Reaves, ki se je zares ogrel v drugi četrtini in prvi polčas končal s 14 točkami. Slovenec in Američan sta pošteno namučila obrambo gostov, kar je zvezdnika Portlanda Danija Avdijo prisililo v težave z osebnimi napakami. Že v drugi četrtini jih je nabral štiri. Jezerniki so po trojki ob sireni Sandra Mamukelashvilija prvi polčas zaključili s prednostjo 73:68.

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