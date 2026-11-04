Dončić 'pridno' nabira tehnične napake, liga NBA jih pridno briše

Žgoče vroča forma Luke Dončića na prvih osmih tekmah na začetku sezone je zasenčila dejstvo, da si je že na svoji sedmi tekmi prislužil drugo tehnično napako proti Miamiju. Po obračunu ga je Giannis Antetokounmpo razglasil za enega od najboljših igralcev v napadu v zgodovini lige, Luka pa je novinarje na novinarski konferenci zabaval s svojim odzivom na vprašanje o prej omenjeni tehnični napaki. Preprosto je vstal in odšel.
Dončić je že na začetku sezone dejal, da tokrat želi sezono zaključiti s čim manj tehničnimi napakami. Liga NBA igralca po 15. tehnični napaki v sezoni kaznuje s 5.000 dolarji (okoli 4.500 evrov) kazni in prepovedjo igranja na eni tekmi. Dončić je kar štirikrat v dosedanjih osmih sezonah dosegel ta neslavni mejnik, tudi v minuli sezoni, ko je moral kazen odslužiti 30. marca na tekmi z Washingtonom. V številnih sezonah pa mu je vodstvo lige naknadno preklicalo te tehnične napake.
Zaradi te odsotnosti je na koncu sezone odigral zgolj 64 od 82 tekem in po pravilih lige ne bi smel biti kandidat za naziv najvrednejšega igralca rednega dela in člana najboljše peterke lige. Vodstvo lige mu je naposled oprostilo odsotnost na eni od tekem zaradi rojstva njegove hčerke. Čeprav je Dončić večkrat izrazil željo, da zmanjša število tehničnih napak, za zdaj ni bil najbolj uspešen, saj bi s "tempom", ki ga je postavil po prvih osmih tekmah sezone, zlahka presegel mejo 16 tehničnih napak. Zato je odločitev vodstva lige, da njegovo tehnično napako proti Miamiju prekliče, zelo dobrodošla.
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