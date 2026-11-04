ANKETA Arhiv Bo Luka Dončić v tej sezoni presegel mejo 16 tehničnih napak? Bo Ne bo Imel jih bo najmanj do zdaj Postavil bo novi osebni rekord Moški Ženska Bo 387 Ne bo 136 Imel jih bo najmanj do zdaj 67 Postavil bo novi osebni rekord 71 Bo 352 Ne bo 115 Imel jih bo najmanj do zdaj 54 Postavil bo novi osebni rekord 62 Bo 35 Ne bo 21 Imel jih bo najmanj do zdaj 13 Postavil bo novi osebni rekord 9 Skupaj Moški Ženska Dončić 'pridno' nabira tehnične napake, liga NBA jih pridno briše

Žgoče vroča forma Luke Dončića na prvih osmih tekmah na začetku sezone je zasenčila dejstvo, da si je že na svoji sedmi tekmi prislužil drugo tehnično napako proti Miamiju. Po obračunu ga je Giannis Antetokounmpo razglasil za enega od najboljših igralcev v napadu v zgodovini lige, Luka pa je novinarje na novinarski konferenci zabaval s svojim odzivom na vprašanje o prej omenjeni tehnični napaki. Preprosto je vstal in odšel.

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Dončić je že na začetku sezone dejal, da tokrat želi sezono zaključiti s čim manj tehničnimi napakami. Liga NBA igralca po 15. tehnični napaki v sezoni kaznuje s 5.000 dolarji (okoli 4.500 evrov) kazni in prepovedjo igranja na eni tekmi. Dončić je kar štirikrat v dosedanjih osmih sezonah dosegel ta neslavni mejnik, tudi v minuli sezoni, ko je moral kazen odslužiti 30. marca na tekmi z Washingtonom. V številnih sezonah pa mu je vodstvo lige naknadno preklicalo te tehnične napake.