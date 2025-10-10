Nova sezona lige NBA je vse bližje, Los Angeles Lakers Luke Dončića bodo prvo tekmo odigrali 22. oktobra proti Golden State Warriors. Pred začetkom sezone pa je uradna spletna stran najmočnejše lige na svetu objavila rezultate ankete s športnimi direktorji vseh moštev. Dončić je (pričakovano) pri vrhu večine individualnih kategorij.

Najpomembnejši vprašanji v vsakoletni anketi sta, kdo bo naslednji najkoristnejši košarkar rednega dela sezone in katero moštvo bo v novi sezoni osvojilo naslov prvaka. Po mnenju športnih direktorjev bo pokal zmagovalcev lige dvignilo isto moštvo kot lani, Oklahoma City Thunder, pokal MVP pa naj ne bi romal v roke letošnjega zmagovalca te nagrade Shaija Gilgeousa-Aleksandra, saj bo po njihovem mnenju MVP še četrtič v karieri postal Nikola Jokić.

icon-rewards-pedestal Anketa Arhiv Kdo bo prejel naziv najkoristnejšega igralca rednega dela lige NBA v sezoni 2025/26? Luka Dončić Nikola Jokić Shai Gilgeous-Alexander Nekdo drug Moški Ženska Luka Dončić 74 Nikola Jokić 36 Shai Gilgeous-Alexander 1 Nekdo drug 13 Luka Dončić 59 Nikola Jokić 31 Shai Gilgeous-Alexander 1 Nekdo drug 11 Luka Dončić 15 Nikola Jokić 5 Shai Gilgeous-Alexander 0 Nekdo drug 2 Skupaj Moški Ženska file-new-2 Dončićeva preobrazba ni prepričala športnih direktorjev: Jokić bo MVP

Jokić je prejel 67 odstotkov glasov športnih direktorjev, Gilgeous-Aleksander pa se je z osmimi odstotki znašel na tretjem mestu. Med njima na drugem mestu najdemo Luko Dončića, ki je prejel deset odstotkov glasov. Anketirance so očitno spodbudile fizična preobrazba Dončića in njegove predstave na minulem evropskem prvenstvu, kljub temu pa je Jokić pred sezono jasen favorit po mnenju ljudi, ki so odgovorni za sestavo NBA moštev.

Nikola Jokić in Luka Dončić sta po mnenju športnih direktorjev NBA moštev glavna favorita za osvojitev nagrade najkoristnejšega košarkarja rednega dela sezone lige NBA. FOTO: AP icon-expand

Pričakovano se je Jokić znašel pred Dončićem tudi na seznamu najboljših mednarodnih košarkarjev, ki ne zastopajo barve ZDA. Srb je prejel kar 93 odstotkov glasov, Dončić je bil drugi na tem seznamu. Dončić pa se je znašel na vrhu seznama najboljših krilnih igralcev v ligi, saj je na tem položaju prejel kar 40 odstotkov glasov, za njim pa na drugem mestu najdemo poškodovanega Bostonovega košarkarja Jaysona Tatuma. Edini Slovenec v ligi NBA pa je po mnenju športnih direktorjev četrti na seznamu košarkarjev, ki trenerje nasprotnih moštev prisilijo v največ prilagoditev v obrambi. Pred njim so (znova) Jokić, Giannis Antetokounmpo in Stephen Curry.

