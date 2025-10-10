Dončićeva preobrazba ni prepričala športnih direktorjev: Jokić bo MVP

Najpomembnejši vprašanji v vsakoletni anketi sta, kdo bo naslednji najkoristnejši košarkar rednega dela sezone in katero moštvo bo v novi sezoni osvojilo naslov prvaka. Po mnenju športnih direktorjev bo pokal zmagovalcev lige dvignilo isto moštvo kot lani, Oklahoma City Thunder, pokal MVP pa naj ne bi romal v roke letošnjega zmagovalca te nagrade Shaija Gilgeousa-Aleksandra, saj bo po njihovem mnenju MVP še četrtič v karieri postal Nikola Jokić.
Jokić je prejel 67 odstotkov glasov športnih direktorjev, Gilgeous-Aleksander pa se je z osmimi odstotki znašel na tretjem mestu. Med njima na drugem mestu najdemo Luko Dončića, ki je prejel deset odstotkov glasov. Anketirance so očitno spodbudile fizična preobrazba Dončića in njegove predstave na minulem evropskem prvenstvu, kljub temu pa je Jokić pred sezono jasen favorit po mnenju ljudi, ki so odgovorni za sestavo NBA moštev.
Pričakovano se je Jokić znašel pred Dončićem tudi na seznamu najboljših mednarodnih košarkarjev, ki ne zastopajo barve ZDA. Srb je prejel kar 93 odstotkov glasov, Dončić je bil drugi na tem seznamu. Dončić pa se je znašel na vrhu seznama najboljših krilnih igralcev v ligi, saj je na tem položaju prejel kar 40 odstotkov glasov, za njim pa na drugem mestu najdemo poškodovanega Bostonovega košarkarja Jaysona Tatuma. Edini Slovenec v ligi NBA pa je po mnenju športnih direktorjev četrti na seznamu košarkarjev, ki trenerje nasprotnih moštev prisilijo v največ prilagoditev v obrambi. Pred njim so (znova) Jokić, Giannis Antetokounmpo in Stephen Curry.
Jokić je tudi na vrhu seznama najboljših podajalcev v ligi, saj je center Denver Nuggets prejel kar 80 odstotkov glasov, Dončić je za drugo mesto prejel 10 odstotkov glasov. Na seznamu košarkarjev, v katerega bi najbolj verjeli, da bo zadel odločilni met na tekmi, pa Jokić ni prehitel Dončića. Slovenec je na četrtem mestu na tem seznamu znova prejel 10 odstotkov glasov, pred njim pa so na prvem mestu Stephen Curry (47 odstotkov), na drugem Kevin Durant (17 odstotkov) in Tyrese Haliburton (13 odstotkov).
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.