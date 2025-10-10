Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Dončićeva preobrazba ni prepričala športnih direktorjev: Jokić bo MVP

New York, 10. 10. 2025 15.49 | Posodobljeno pred 18 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.D.
Komentarji
0

Nova sezona lige NBA je vse bližje, Los Angeles Lakers Luke Dončića bodo prvo tekmo odigrali 22. oktobra proti Golden State Warriors. Pred začetkom sezone pa je uradna spletna stran najmočnejše lige na svetu objavila rezultate ankete s športnimi direktorji vseh moštev. Dončić je (pričakovano) pri vrhu večine individualnih kategorij.

Najpomembnejši vprašanji v vsakoletni anketi sta, kdo bo naslednji najkoristnejši košarkar rednega dela sezone in katero moštvo bo v novi sezoni &nbsp;osvojilo naslov prvaka. Po mnenju športnih direktorjev bo pokal zmagovalcev lige dvignilo isto moštvo kot lani, Oklahoma City Thunder, pokal MVP pa naj ne bi romal v roke letošnjega zmagovalca te nagrade Shaija Gilgeousa-Aleksandra, saj bo po njihovem mnenju MVP še četrtič v karieri postal Nikola Jokić.

Anketa Arhiv
Dončićeva preobrazba ni prepričala športnih direktorjev: Jokić bo MVP
Kdo bo prejel naziv najkoristnejšega igralca rednega dela lige NBA v sezoni 2025/26?
Dončićeva preobrazba ni prepričala športnih direktorjev: Jokić bo MVP

Jokić je prejel 67 odstotkov glasov športnih direktorjev, Gilgeous-Aleksander pa se je z osmimi odstotki znašel na tretjem mestu. Med njima na drugem mestu najdemo Luko Dončića, ki je prejel deset odstotkov glasov. Anketirance so očitno spodbudile fizična preobrazba Dončića in njegove predstave na minulem evropskem prvenstvu, kljub temu pa je Jokić pred sezono jasen favorit po mnenju ljudi, ki so odgovorni za sestavo NBA moštev.

Nikola Jokić in Luka Dončić sta po mnenju športnih direktorjev NBA moštev glavna favorita za osvojitev nagrade najkoristnejšega košarkarja rednega dela sezone lige NBA.
Nikola Jokić in Luka Dončić sta po mnenju športnih direktorjev NBA moštev glavna favorita za osvojitev nagrade najkoristnejšega košarkarja rednega dela sezone lige NBA. FOTO: AP

Pričakovano se je Jokić znašel pred Dončićem tudi na seznamu najboljših mednarodnih košarkarjev, ki ne zastopajo barve ZDA. Srb je prejel kar 93 odstotkov glasov, Dončić je bil drugi na tem seznamu. Dončić pa se je znašel na vrhu seznama najboljših krilnih igralcev v ligi, saj je na tem položaju prejel kar 40 odstotkov glasov, za njim pa na drugem mestu najdemo poškodovanega Bostonovega košarkarja Jaysona Tatuma. Edini Slovenec v ligi NBA pa je po mnenju športnih direktorjev četrti na seznamu košarkarjev, ki trenerje nasprotnih moštev prisilijo v največ prilagoditev v obrambi. Pred njim so (znova) Jokić, Giannis Antetokounmpo in Stephen Curry.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jokić je tudi na vrhu seznama najboljših podajalcev v ligi, saj je center Denver Nuggets prejel kar 80 odstotkov glasov, Dončić je za drugo mesto prejel 10 odstotkov glasov. Na seznamu košarkarjev, v katerega bi najbolj verjeli, da bo zadel odločilni met na tekmi, pa Jokić ni prehitel Dončića. Slovenec je na četrtem mestu na tem seznamu znova prejel 10 odstotkov glasov, pred njim pa so na prvem mestu Stephen Curry (47 odstotkov), na drugem Kevin Durant (17 odstotkov) in Tyrese Haliburton (13 odstotkov).

nba luka dončić nikola jokić los angeles lakers denver nuggets
Naslednji članek

Vroči zmaji pred novo zahtevno nalogo: po Hapoelu na vrsti Budućnost

SORODNI ČLANKI

Dončić ob pekočih perutničkah klel in Američanom priporočil kremšnito

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286