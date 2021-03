LaMelo Ball: kralj novincev, ki je kritikom zaprl usta

Najstarejšega od treh bratov Lonza so leta 2017 z drugim izborom izbrali pri Los Angeles Lakersih. Vodja košarkarskih operacij pri jezernikih Magic Johnson je v njem videl igralca franšize, LaVar pa je samozavestno napovedoval, da je njegov sin celo boljši od Magica. Po vsega dveh neprepričljivih sezonah je bilo projekta Ball v Staples Centru konec, ko je Lonzo kot del zamenjave za Anthonyja Davisa moral oditi v New Orleans.

LaMelo Ball je bil na naboru pred sezono kot številka tri izbran s strani Charlotte Hornetsov in je bil nemudoma deležen velikih pričakovanj, predvsem pa številnih dvomljivcev, ki so trdili, da ni nič drugega kot še en marketinški produkt očeta LaVarja Balla , ki je pred leti s pravo medijsko propagando poskrbel, da so bili Ballovi dolgo časa najbolj opevana košarkarska družina čez lužo.

Mnogi so tudi zato pričakovali, da bo štiri leta mlajši LaMelo prav tako podlegel velikemu medijskemu pompu, ki ga je zavestno ustvarjal njegov oče. Po bledi predsezoni je bilo kritikov vse več, kot gobe na dežju pa so se ti pojavili po debiju mladega organizatorja igre v ligi NBA, ki ga je LaMelo zaključil brez ene same točke, čeprav je igral kar 16 minut.

Odtlej pa je njegova krivulja šla strmo navzgor. Trenutno je za sršene odigral 34 tekem, le 14 jih je sicer začel v prvi peterki, kljub temu pa na lestvici vseh novincev vodi v kar štirih osnovnih statističnih kategorijah. Dosega največ točk (15,7), največkrat poda soigralcem za koš (6,4), ima pa tudi največ skokov (6) in ukradenih žog na tekmo (1,6), kljub temu da je po minutaži (28,9) šele na četrtem mestu.

S Charlottom, ki so mu mnogi napovedali novo sezono na repu vzhodne konference, pa se nenadejano bori za mesta v končnici, kjer so sršeni igrali zgolj dvakrat v zadnjih desetih sezonah, nazadnje leta 2016. Trenutno so z razmerjem zmag in porazov 16:18 na osmem mestu svoje konference.