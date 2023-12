NBA odobrila prodajo Dončićevega Dallasa

"Država Teksas je bila vedno prijazna do naše družine in veselimo se, da se bomo lahko oddolžili za to prijaznost. Navdušeni smo, da bomo lahko navijali za ekipo in spoznali člane, ki imajo strastno bazo oboževalcev," so v izjavi za javnost zapisali novi lastniki na čelu z Miriam Adelson, eno izmed najbogatejših oseb na svetu, ki je vložila tudi veliko denarja v lobiranje, da bi država Teksas spremenila zakon in dovolila igre na srečo.

Če bi se to zgodilo, bi Cuban s podjetjem Las Vegas Sands, ki ga po smrti Sheldona Adelsona vodi zet Patrick Dumont, sodeloval tudi pri izgradnji nove dvorane, v sklopu katere naj bi bila tudi hotel in igralnica.