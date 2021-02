Vučević do rekorda kariere, Brooklyn in Clippersi praznih rok

LaMelo Ball je Utahu nasul kar 34 točk, a tudi to ni bilo dovolj za zmago.

Orlando je v dvoboju spodnje polovice vzhodne konference prišel do sila pomembne zmage nad Chicago Bullsi, s katero se je približal 10. položaju, ki še prinaša razigravanje za zadnji dve mesti v končnici. Nikola Vučević je igral 37 minut in dosegel rekord kariere – 43 točk ob skoraj 60-odstotnem metu iz igre, dodal pa je tudi 19 skokov in štiri asistence.

Toronto Raptorsi so se po slabem uvodu v sezono le nekoliko pobrali. Tokrat so v Brooklynu ugnali domače Netse s 123:117. Najbolj razpoložen je bil Pascal Siakam, ki je vpisal 33 točk, 11 skokov in šest asistenc. S 30 točkami se je izkazal tudi organizator igreKyle Lowry, na drugi strani pa Brooklynov zvezdniški trio ni bil razpoložen. James Harden je tekmo končal pri 17 točkah, dve manj je vpisal Kyrie Irving, medtem ko jih je Kevin Durantob sicer omejeni minutaži dodal le osem. Najboljši strelec mrežic je bil ostrostrelec Joe Harris z 19.