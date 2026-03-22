Košarka

Preobrat za Dončića: NBA preklicala 16. tehnično, proti Detroitu bo igral

Los Angeles, 22. 03. 2026 22.42 pred 56 minutami 1 min branja 0

Avtor:
N.M.
Goga Bitadze

Iz najmočnejše košarkarske lige na svetu so sporočili, da so Luki Dončiću, zvezdniku Los Angeles Lakers, preklicali 16. tehnično napako, ki jo je prejel na sobotni tekmi proti Orlandu. S tem se je izognil avtomatični prepovedi nastopa za eno tekmo in bo lahko zaigral na ponedeljkovem gostovanju pri Detroit Pistons.

Luka Dončić je tehnično napako prejel po verbalnem obračunu z igralcem Orlanda Gogo Bitadzejem med tretjo četrtino dvoboja, ki so ga Lakers na koncu dobili s 105:104. Ker je šlo za njegovo 16. tehnično v sezoni, bi po pravilih lige moral izpustiti naslednjo tekmo, a so Lakers vložili pritožbo in bili pri tem uspešni.

NBA je po pregledu dogodka preklicala tehnično napako tako Dončiću kot tudi Bitadzeju, zato se je Dončićevo število tehničnik napak znova padlo na 15. To pomeni, da bo lahko nastopil na ponedeljkovi tekmi proti prvi ekipi vzhoda Detroitu, Lakers pa bodo v nadaljevanje boja za čim boljše izhodišče pred končnico lahko krenili s svojim prvim zvezdnikom.

Slovenec je po tekmi pojasnil, kaj se je dogajalo na parketu."Bitadze je med prostimi meti v srbskem jeziku izrekel nekaj žaljivk na račun moje družine, sam pa sem se zgolj odzval na njegovo provokacijo," je v Amway Centru dejal 27-letnik.

košarka nba luka doncic los angeles lakers

