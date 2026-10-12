NBA: Prihaja 'pametna' košarkarska žoga

Najmočnejša košarkarska liga na svetu, NBA, pripravlja novo generacijo žog, opremljenih s tako imenovano "pametno tehnologijo". Komisar lige Adam Silver je pojasnil, da bo vgrajena tehnologija pripomogla k hitrejšim in natančnejšim sodniškim odločitvam, na primer pri ugotavljanju, ali je žoga zapustila igrišče. Poleg tega bi lahko igralcem pomagala izboljšati met, saj bo omogočala analizo njegovega loka.

V vsako žogo bo vgrajen pametni čip, ki tehta komaj en gram, zato naj ne bi bistveno vplival na skupno težo žoge, ki znaša približno 620 gramov. Silver je potrdil, da so tehnologijo že preizkusili v ligi G League, poletni ligi NBA in celo na predsezonskih tekmah. Pri tem naj se igralci ne bi pritoževali glede teže ali občutka pri uporabi žoge.