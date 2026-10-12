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Košarka

NBA: Prihaja 'pametna' košarkarska žoga

New York, 12. 10. 2026 19.15 pred eno minuto 1 min branja 1

Avtor:
Š.Z.
Liga NBA

Komisar lige NBA Adam Silver je ameriškim medijem razkril, da liga razvija tako imenovano "pametno" košarkarsko žogo, opremljeno z napredno tehnologijo. Kot je pojasnil, je projekt za zdaj še v poskusni fazi, vendar bi lahko novo žogo v tekmovanje uvedli že v aktualni sezoni ali leta 2027. Tehnologijo je že uvedla Fifa med svetovnim prvenstvom leta 2022.

NBA žoga
NBA žoga
FOTO: AP

Najmočnejša košarkarska liga na svetu, NBA, pripravlja novo generacijo žog, opremljenih s tako imenovano "pametno tehnologijo". Komisar lige Adam Silver je pojasnil, da bo vgrajena tehnologija pripomogla k hitrejšim in natančnejšim sodniškim odločitvam, na primer pri ugotavljanju, ali je žoga zapustila igrišče. Poleg tega bi lahko igralcem pomagala izboljšati met, saj bo omogočala analizo njegovega loka.

V vsako žogo bo vgrajen pametni čip, ki tehta komaj en gram, zato naj ne bi bistveno vplival na skupno težo žoge, ki znaša približno 620 gramov. Silver je potrdil, da so tehnologijo že preizkusili v ligi G League, poletni ligi NBA in celo na predsezonskih tekmah. Pri tem naj se igralci ne bi pritoževali glede teže ali občutka pri uporabi žoge.

Adam Silver
Adam Silver
FOTO: AP

"Verjamemo, da je to priložnost, kjer je mogoče s katero koli spremembo vrtenja žoge ugotoviti, na primer, ali se je žoge dotaknil prst in bi šla zunaj igrišča, pri branju koša lahko vidite, ali se je spremenila pot meta. Mislim tudi, da bodo obstajale druge aplikacije, navsezadnje za potrošnike, kot je na primer odhod žoge iz roke ali lok meta," je dejal Silver.

Razlagalnik

Adam Silver je trenutni komisar (komisar lige) Nacionalne košarkarske zveze (NBA), funkcijo pa je prevzel leta 2014, ko je nasledil Davida Sterna. Kot komisar je najvišji izvršni uradnik lige, odgovoren za vodenje celotne organizacije, pogajanja o kolektivnih pogodbah z igralci, širitev lige na mednarodne trge ter uvajanje tehnoloških in pravilnih inovacij, ki oblikujejo sodobno košarko.

NBA G League, prej znana kot D-League, je uradna razvojna liga Nacionalne košarkarske zveze. Njen glavni namen je služiti kot poligon za mlade igralce, ki se želijo prebiti v ligo NBA, ter za igralce, ki potrebujejo več igralnih minut za razvoj svojih sposobnosti. Liga deluje tudi kot prostor za testiranje novih pravil, sodniških protokolov in tehnoloških rešitev, preden se te potencialno uvedejo v najmočnejšo ligo na svetu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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