NBA resno grozi, v Evropi nameravajo ustanoviti novo ligo

Vodilni možje lige NBA se dobro zavedajo kako dobra je evropska košarka in predvsem kako dobri so lahko njeni košarkarji. Seveda podjetni Američani razmišljajo tudi o tem kako bi lahko finančno izkoristili ogromen trg, ki po njihovem mnenju niti približno ni dosegel svojega potenciala. Komisar lige NBA Adam Silver je med nedavnim obiskom Pariza še enkrat znova jasno in glasno izrazil svojo željo, da vstopi na evropski trg.

Adam Silver je prepričan, da trenutni format Evrolige z 18 sodelujočimi moštvi finančno ne izkorišča svojega potenciala. Priznal je, da je vodstvo NBA lige že sestankovalo s potencialnimi partnerji s ciljem ustanovitve nove evropske lige pod okriljem najmočnejše košarkarske lige na svetu. "Čeprav Evropa razvija nekatere od najboljših košarkarjev na svetu in je veliko MVP-jev v minulih sezonah bilo Evropejcev, menimo, da rast košarke tu ni dovolj dobro finančno izkoriščena. V pisarnah lige NBA vodimo lige. Vodimo WNBA (ženska košarkarska liga), imamo afriško ligo, imamo G League (razvojna liga) in imamo 2K ligo za video igrice. Vodimo pet različnih lig in menimo, da je to naša posebnost," se je med nedavnim obiskom Pariza pohvalil Silver.

Komisar lige NBA Adam Silver FOTO: AP icon-expand

V Parizu se trenutno s svojim moštvom San Antonio Spurs mudi tudi eden največjih mladih zvezdnikov lige Victor Wembanyama, ki je eden najbolj prepoznavnih zvezdnikov lige in predstavlja prihodnost NBA-ja. "Zato skrbno preučujemo, ali obstaja možnost, da bi košarko profesionalizirali in jo spravili na višjo raven ter s tem ustvarili večjo komercialno priložnost. Verjamemo, da lahko na različnih trgih, če lahko ustvarite ustrezne spodbude, pridobite znatne dodatne naložbe in to je navsezadnje način za rast igre na vseh ravneh," je stanje evropske košarke in njeno potencialno prihodnost opisal Silver. Kljub njegovi veliki želji pa še vedno ni nič odločeno. "Vse je še na mizi. Zagotovo bi lahko vključili obstoječe klube, če bi se zanimali za to. Zagotovo bi tudi želeli imeti čim širšo bazo držav, ki bi sodelovale. To je prednost tega, da si to ogledujemo izven okvirov obstoječih tekmovanj," pravi Silver.