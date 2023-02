NBA s kaznimi poskuša ohladiti vročo kri pretepačev

Divje scene v Minneapolisu so se zgodile v tretji četrtini, ko sta si najprej v lase skočila Bamba in Rivers. Center Orlanda je vstal s klopi in z boksarskimi udarci planil na Riversa. Slednji je dejal, da je večkrat med tekmo slišal neprimerne besede s klopi tekmecev, namenjene njemu in soigralcem. Na koncu naj bi jim dejal le, da naj se umirijo in so bolj spoštljivi, preden je Bamba vstal in ga napadel, prvi udarec pa je letel mimo njegovega obraza.

"Po incidentu je Bamba na hodniku pred garderobami poskušal nadaljevati sovražno obračunavanje z Riversom, pri čemer je agresivno odrinil tudi predstavnika varnostne službe," je NBA zapisala v izjavi. Kot so dodali pri ligi, sta igralca po tekmi "nadaljevala z zaostrovanjem na družbenih omrežjih".

Orlando je sicer premagal Minnesoto s 127:120.