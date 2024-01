NBA se pripravlja na božične spektakle, Embiid pa bo moral počivati doma

Embiid se je poškodoval v noči na soboto ob zmagi proti Toronto Raptorsom že v prvi četrtini, kljub temu je znova stopil na parket in tekmo končal z 31 točkami in 10 skoki.

S tem je trinajstič zaporedoma dosegel najmanj 30 točk in 10 skokov in se pridružil legendarnim Wiltu Chamberlainu, Kareemu Abdulu-Jabbarju in Elginu Baylorju, ki so pred njimi edini dosegli ta mejnik.

Na božični dan bodo igrali še New York Knicksi in Milwaukee Bucksi, Denver Nuggetsi in Golden State Warriorsi, Los Angeles Lakersi in Boston Celticsi ter v noči na torek Miami in Philadelphia.

Božične tekme v NBA potekajo od leta 1947, leto dni po uvodni sezoni lige. Tedaj sta se 25. decembra pomerili ekipi New York Knicks in Providence Steamrollers, v Madison Square Gardnu so zmagali prvi z 89:75.